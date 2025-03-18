Коли в Україні очікувати потепління: прогноз погоди

Потерпіть ще один деньок)

Завтра ще холодно, вночі 0,-5 градусів, вдень +3+8 градусів.

А вже з 20-го березня, якраз на день весняного рівнодення, почне теплішати.

19-го березня подекуди ймовірні невеликі опади, вдень їх поменшає і залишаться лише на сході України, в окремих районах Одещини, Черкащини і Кропивницького.

І все) Бо - переважатиме антициклон (карта внизу)

Вітер також почне стихати, хоча завтра ще побуде часом рвучким.

Але з 20-го березня, аякже - день весняного рівнодення! - в Україні почнеться потепління.

Спочатку несміливе, на заході, на півночі, а до кінця тижня потепління охопить всю Україну.

На якісь екстраградуси не варто розраховувати, проте +8+14 градусів, думаю, всім будуть комфортними.

У Києві найближчої ночі та завтра вранці є ймовірність невеликих опадів у вигляді мокрого снігу.

Проте і той, що приперся в столицю минулої ночі, і той, що політає завтра, впевненою весняною ніжною теплою ручкою розтопиться і щезне.

Вночі 19-го березня 0-2 морозу, завтра вдень до +5 градусів, а вже 20-го березня у Київ на день весняного рівнодення також прийде потепління, очікується до +9, і далі, далі))