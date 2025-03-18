Когда в Украине ожидается потепление: прогноз погоды

Потерпите еще один день)

Завтра еще холодно, ночью 0-5 градусов, днем +3+8 градусов.

А уже с 20 марта, как раз на день весеннего равноденствия, начнет теплеть.

19-го марта местами возможны небольшие осадки, днем их станет меньше и останутся лишь на востоке Украины, в отдельных районах Одесщины, Черкасщины и Кропивницкого.

И все) Ибо – будет преобладать антициклон (карта внизу)

Ветер тоже начнет стихать, хотя завтра еще побудет порой порывистым.

Но с 20-го марта, а как же – день весеннего равноденствия! – в Украине начнется потепление.

Сначала робкое, на западе, на севере, а к концу недели потепление охватит всю Украину.

На какие-то экстраградусы не стоит рассчитывать, но +8+14 градусов, думаю, всем будут удобными.

В Киеве в ближайшую ночь и завтра утром есть вероятность небольших осадков в виде мокрого снега.

Однако и тот, что приперся в столицу минувшей ночью, и тот, что летает завтра, уверенной весенней нежной теплой ручкой растопится и исчезнет.

Ночью 19 марта 0-2 мороза, завтра днем до +5 градусов, а уже 20 марта в Киев на день весеннего равноденствия также придет потепление, ожидается до +9, и дальше, далее))