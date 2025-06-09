Класова ненависть росіян до України та українців

У той час, коли "путін" скаржиться Трампу та Папі Римському на дрони з України, Маск свариться з Трампом, а Білий дім переконує Банкову, що менеджмент давно настав час змінити, у Москві натовп у пориві класової ненависті до українців вимагає від "путіна" ядерного удару по Києву. Саме класовою, оскільки росіяни не визнають українців націй, Україну – країною і на цій підставі держава Україна називає чиїмось проектом анти-росія. Чиїм конкретно – не зізнаються, але це вже не австрійський генштаб.

Далі текст мовою оригіналу

Формулу – государство Украина как анти-россия придумали в кремле и опубликовали в июле 2021 г. в статье "Об историческом единстве русских и украинцев" за подписью В.В. путин. Против этой формулы в РФ робко выступают лишь те, кто защищал диссертации по теме истории Украины, поскольку исчезает предмет их исследований, а с ним могут и их дипломы обнулить. Коммунисты, обвиняемые "путиным" в том, что они тоже выдумывали Украину, ведут себя как те иудеи, которые придумали кошерную свинину.

Причина отказ кремлёвцев признавать украинцев нацией очевидна – нация имеет право на государство, территорию и далее по уставу ООН. Поэтом их "сво" выглядит кошерной свининой, и с ними всё ясно. Гораздо важнее вопрос, почему формулу "путина" так легко приняло большинство росиянцев, имевших минимум сто лет, чтобы лично убедиться в существовании Украины и украинцев, и что те ментально другие, даже когда говорят на российском языке. Украинцы, даже живя в РСФСР, сажают у дома огороды и сады, заводят домашний скот, и постоянно что-то предпринимают. В общем, ведут себя как пресловутые кулаки, думают о завтрашнем дне, и по мнению росиянцев, такие же деловые и хитрые как евреи.

Это бытовое и массовое представление об украинцах в РСФСР не исчезло после 1991 г., а лишь закрепилось. Большинство россиян и тогда считали украинцев классово чуждыми элементами, подлежащими глубинной переработке. Это была интуитивная неприязнь или как минимум подозрительность мира рабов к миру самозанятых. Интуитивная, поскольку лишь единицы россиян погружались в сравнение историй Украины и Московии в попытке найти ей рациональное объяснение.

Но и большинство из погружавшихся воспринимали Украину лишь в романтическом флёре вольницы запорожского казачества и гоголевского Тараса Бульбы с общим резюме – степные абреки, но более продвинутые, чем на Кавказе, и сильно испорченные Европой. Эта "испорченность" всегда раздражала росиянцев. В 2014 г. их дико бесило, что в Крыму цены переводят в доллары. В РФ доллар – это для богатых и по предъявлению паспорта, а тут в Крыму в Украине им свободно оперируют все и меняют даже в сёлах. Ужас и бардак, который ничего кроме классовой ненависти у среднего росиянца не вызывает из-за того, что оказывается, так тоже можно жить.

Типичный росиянец сто лет испытывает классовую неприязнь к украинцам и Украине. Эта неприязнь у него сама по себе, независимо от того, как в кремле называют Украину – анти-россией или неким "братским народом". Росиянец никогда не признавал украинца ровней себе, и тем более братом. Известный призыв Маяковского не надсмехаться над украинцем – наглядный пример того, как высокое искусство по воле партии стремилось держать эту неприязнь в рамки приличия.

Украинцы для росиянцев всегда существовали и существуют, даже когда московские "философы" и пропагандисты их существование как нации отрицают. Но для росиянцев украинцы существуют не как отдельная нация, а как некое историческое недоразумение, достойное лишь презрения или сожаления. Советская идеология непроизвольно подвела под это основание классовой неприязни. Из-за этой классовой неприязни росиянец проще смотрит на кавказцев и жителей Центральной Азии, чем на украинцев. Проще и легче, так как в его глазах они дикари, а с дикарей спрос меньше. С украинцами у него всё сложно, так как они в его глазах однозначно не дикари, а социо-ментальные еретики, живущие и думающие не так.

В отношении еретиков есть две методики и их комбинации – сжечь всех их на костре к чёртовой матери или долго перевоспитывать, присматривая, чтобы они не перевоспитали тебя самого. Третий вариант – признать за еретиками право существовать для росиянца как раба и империалиста неприемлем, поскольку империя стремится к унификации всего. Если унификация не удаётся, то империя должна маневрировать, чтобы выиграть время, или готовиться к распаду, а после аннексии Крыма в кремле вполне серьёзно готовятся к распаду РФ. Настолько серьёзно, что даже запретили преподавание в школах всех языков, кроме российского и зарубежных, включая китайский. Впрочем, в отношении китайского языка сложно сказать, он ещё зарубежный или уже внутренний для РФ.

В кремле знают про эту неприязнь росиянцев к украинцам и пытаются использовать её уже с 1990-ых, не сильно углубляясь в её природу. Для кремлёвцев не важно, социальная она, национальная, или ещё какая-то. Для них главное – научиться пользоваться ею для решения текущих задач московской империи.

Надо признать, это им удаётся. За десять лет кремлёвцы смогли поднять эту неприязнь с бытового уровня до геополитического и перевести в разряд тотальной ненависти. В 2022 г. демонстрации против открытого, а не замаскированного, нападения на Украину были в РФ многократно слабее, чем в 2014 г. и очень быстро сошли на нет. Скандирование толпой 2 июня в Москве – "путин запускай ядерную ракету по Киеву" – верхняя точка тотальной ненависти и финал трудов кремля в деле подготовки РФ к новой массовой мобилизации. Расиянцам уже не стыдно не только воевать с украинцами, но и требовать уничтожить их всех без отделения "малороссов" от "бандеровцев". Русский бог своих узнает.

За три года кремлёвцы таки решили сложную задачу – не объявлять войну с Украиной великой отечественной, а вести её по категории крестоносного джихада против еретиков, сатанистов и фашистов. Кадыров, хотя и старательно что-то дондонил осень 2022 г. про общий поход на "сатанистов Запада", оказал ничтожное влияние на процесс. Значительно большее влияние на переформатирование классовой неприязни в тотальную ненависть к украинцам оказали начальник РПЦ Кирилл, армянка Симоньян и еврей Соловьёв. Ленин, помниться, ещё в 1922 г. наезжал на Сталина, что инородцы всегда пересаливают по части великодержавного российского шовинизма.

Кремлёвцы текущие задачи империи в войне с Украиной вроде как успешно решили, но есть нюансы.

Прежде всего, это социальная природа ненависти росиянцев к Украине. В ней и кроется русский дьявол. У раба есть три святых приоритета – его паёк, карьерный рост и авторитет хозяина. Урезание пайка и опускание в рабской иерархии влияют на него деморализующе. Но ещё большую деморализацию вызывает падение авторитета хозяина. Слабовольный хозяин или либерал, вызывает у раба крамольную мысль в стиле Достоевского, что всё дозволено, раз бога нет и хозяин слаб, а побитый хозяин вызывает панику и поиск нового – типа сдружиться с Китаем или продать Трампу недра и трубы. Трамп он вон какой – всех нагибает, настоящий Хозяин, такой, какой нам нужен. С ним мы даже китайцев нагнём, а не то что какую-то Украину, Европу или Японию.

Раб на побитие хозяина реагирует мгновенно. Можно вспомнить как росиянцы сразу среагировали на Изюмско-балаклейскую операцию 2022 г. и уход их армии из Херсона. Реакция на вход ВСУ в Курскую область была слабой, так как потерянной оказалась лишь Суджа, и наступление быстро заглохло. На войне всяко бывает, решил росиянец, и не стал паниковать. Паниковали лишь пропагандисты, так как не знали, какой будет его реакция. Но два упавших моста и пять погоревших военных аэродромов 31 мая и 1 июня вызвали у росиянцев массовое ощущение, хозяина крупно побили, и они в Москве вполне искренне орали, "путин" ударь ядеркой по Киеву.

Интересна и реакция их на марш пригожина. Она убедительно показала, что росиянцы были не против замены им "путина" и шойгу, поскольку полагали, он найдёт снаряды и солдат, чтобы взять Киев за три дня. Пригожин в их глазах был больше похож на Хозяина, чем "путин" болтающий с "западными партнёрами".

Для рабов такие понятия как справедливость, мораль, факт и прочее – это пустые слова без конкретного содержания. Поэтому бессмысленны дискуссия с росиянцами. Настоящий смысл для рабов имеют лишь слова хозяина, и его способность их материализовать.

В этом разгадка мема о "загадочной русской душе". Ничего загадочного, всего лишь психология рабов. Но так как Европе этот предмет никогда не был интересен по причине, что в христианстве рабство считалось временной ненормальностью, и уже через 15 лет после открытия Америки монахи в Испании подняли шум и добились от короля Карла его запрета в Новом Свете, то кроме древних римлян никто в этом не копался.

Поэтому Европе и была непонятна психология совокупного "русского человека", а Толстой, Лесков, Достоевский и другие писатели лишь поднимали муть со дна, копаясь в теме, и ещё больше запутывали вопрос. Украинцы – Гоголь и Чехов были блестящи в её описании и анализе, но не перешли к системным обобщениям в силу собственных причин. Тем не менее, определение психологии и поведения русских как рабов, можно найти не только у Лермонтова, но и у других наблюдателей.

Практический вывод в текущей ситуации российско-украинской войны – только яркое военное поражение РФ, демонстрирующее слабость Хозяина, может вызвать бунт рабов в ней, и как следствие прекращение войны. Урезание пайков и проблемы с карьерами из-за экономических санкций – это лишь подложка к нему. Без эффектного опускания Хозяина в глазах рабов, невозможно заставить их шевелиться и искать ему разные альтернативы.

Кремлёвцы, превратив неприязнь к украинцам в ненависть, вплоть до ядерного удар, сами создали шикарную предпосылку для этого. В кремле забыли старую истину, империи не следует начинать войны у своих границ, в которых она не может быстро победить. Где-то за морем, или в далёком приграничном Афганистане, можно. Но не такие, когда надо строить укрепления в ленинградской области. Это пролог к самоликвидации.