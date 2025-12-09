Китайський сором російського Мінфіну

На минулому тижні осоромився російський Мінфін, який розмістив облігації федеральної позики (ОФЗ) у китайських юанях на внутрішньому ринку. Розмов коло цього проєкту було дуже багато. У підсумку залучили тільки 20 млрд юанів, десь приблизно 200-210 млрд рублів.

При плановому дефіциті 5,8 трлн рублів цифра вийшла просто смішна, як і розповіді російських аналітиків про величезні запаси юанів у Роснєфті та інших експортерів. Можливо, запаси юанів у російських експортерів і є, але вони їх точно не готові позичати уряду рф. 60% розміщення викупили російські банки, тож можна сказати, що експортери залишились байдужими до розміщення.

А от що ну дуже цікаво, так це ставки за ОФЗ в юанях. В залежності від строку розміщення ставки коливались на рівні 6-7%. Для інформації, ставка Народного банку Китаю зараз складає 3% річних, а уряд КНР позичає під 1,5-1,85%. Той факт, що уряд КНР позичає в юанях за ставкою, яка є в 4 рази нижчою ніж позичає уряд рф в юанях, свідчить про те, що самі інвестори оцінюють ризики таких запозичень російського уряду як дуже високі. По суті, мова йде про сміттєві цінні папери. Втім, не дивлячись на мікроскопічний обсяг та дуже високі ставки, Мінфін рф себе похвалив та заявив про чергову перемогу.

Якби цього кейсу з ОФЗ в юанях не було на практиці, його потрібно було б придумати у Вашингтоні або Лондоні, бо на ньому скінчились всі путінські мрії про супер-дешеві запозичення в юанях на ринку КНР.

Хто ж буде давати тепер росіянами кредити під 4-5% у юанях, якщо їх уряд позичає на своєму внутрішньому ринку під 7%. Тобто ринкові запозичення російським компаніям мають коштувати десь 10-15% в залежності від їх ризиковості.