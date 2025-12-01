Китай побудує ''авіаносець на суші'': новий виклик для США

Походу КНР собралась создавать новый "авианосец" на суше.

Речь идёт о давних спорах вокруг островов и рифов в Южно-Китайском море. Где участники "гонки военных баз" - Вьетнам, КНР, Малайзия, Филиппины.

На этот раз Китай начинает "отжим" спорного атолла и скал рядом под общим названием "мель Скарборо". 240 км от побережья Филиппин. 400 км на север от группы островов и рифов архипелага Спратли. СМИ сообщают, что береговая охрана КНР и НОАК начали патрулирование вокруг спорного атолла.

И, что важно, на 400 км на юго восток от уже контролируемых (с 1974 года) Парасельских островов.

Почему это важно? Большинство мелких островов региона быстро превращаются в военные базы. И в случае если КНР получит под контроль над атоллом Скарборо, вскоре там появится намытый вокруг одной из скал остров. А через год-два -- ВПП, ПВО и небольшая военная база.

И после этого КНР фактически перекроет своим контролем центральную часть Южно-Китайского моря на юг от Тайваня. Что сделает для США крайне затруднительными декларации о возможности взять под контроль морские пути там. Да и вообще демонстрацию военной силы. Ведь за последние 10 лет Вашингтон потерял как партнёра Малайзию (она тяготеет к ШОС+) Бруней, теряет Индонезию.

Из государств, на которые может рассчитывать в деле построения условной антикитайской коалиции остались Филиппины. Но и тут может возникнуть проблема - политическое сотрудничество может быть любым. А вот военная эскаллация после возникновения на Скарборо базы (с учётом создания нескольких на архипелаге Спратли в последние 5 лет) делает невозможным использование восточного побережья Филлипин для демонстрации военной угрозы Пекину.