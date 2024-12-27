Кожен кілометр української землі дається Росії дуже високою ціною. Що показав 2024 рік порівняно з попередніми

У 2024 році Сили оборони України переважно дотримувалися оборонної стратегії і не проводили серйозних наступальних операцій за винятком Курської. Метою такої стратегії було виснаження ворога, але при цьому вона не передбачала і не могла передбачати утримання територій. І на тлі цього зараз виникло багато панічних та алармістських заяв. Але чи справді вони відповідають дійсності? Давайте розберемося.

У цьому матеріалі я пропоную вивчити питання втрати територій Україною на тлі втрат російських окупаційних військ, їх співвідношення та пропорції, які були у 2022-му, 2023-му, а також у 2024 році, що ще не завершився.

Звичайно, хтось може сказати, що це поспішні висновки, оскільки для повноти уявлення слід було б отримати повну статистику за грудень. Я згоден з таким твердженням, але з урахуванням першої половини місяця зазначу, що підсумки як у негативній категорії – втрат територій, так і категорії втрат противника не зазнають особливих змін. Особливо на тлі останніх трьох місяців, а відповідно до річних показників матимуть лише умовну похибку.

Щоб уникнути маніпуляцій напередодні Нового року і поки вони не досягли піку, вважаю за необхідне приділити увагу цьому питанню.

Втрати 2024 року

Почну саме з даних за цей рік, щоб спочатку мати уявлення про нинішню ситуацію, а потім порівняємо її з 2022 і 2023 роками.

У 2024 році станом на кінець листопада російські окупаційні війська захопили приблизно 2800 км² української території. Натомість РОВ в Україні за 11 місяців 2024 року зазнали таких втрат:

2024 (01.01.2024-30.11.2024)

– особовий склад – 382 120 тіл;

– танки – 3486;

– ББМ – 8282;

– ствольна артилерія – 12 441 од.;

– РСЗВ – 307;

– ППО – 394;

– автотранспорт – 19 177 од.;

– спецтехніка – 2342 од.

Так, один квадратний кілометр української території у 2024 році окупантам діставався такою ціною:

– особовий склад – 136 тіл;

– танки – 1-2 од.;

– ББМ – 3 од.;

– ствольна артилерія – 4 од.;

– автотранспорт – 6-7 од.;

– спецтехніка – 1 од.

Наголошу, що це грубий підрахунок, середньостатистичного порядку, оскільки є локації, де інтенсивність бойових дій і втрат є вищою, а десь є нижчою. Є локації, де застосовують переважно піхоту, а десь механізовану компоненту, але загальне уявлення це дає.

Втрати 2022 року

У 2022 році російські окупаційні війська захопили приблизно 64 732 км² української території або у 23 рази більше, ніж захоплено у 2024-му.

2022 (24.02.2022-31.12.2022):

– особовий склад – 92 920 тіл;

– танки – 2820;

– ББМ – 5222;

– ствольна артилерія – 1936;

– РСЗВ – 383;

– ППО – 204;

– автотранспорт – 4290;

– спецтехніка – 171.

Так, один квадратний кілометр української території у 2022 році окупантам діставався ціною:

– особовий склад – 1-2 тіла;

– танки – менш як 1 танк (0,04 од.);

– ББМ – менш як 1 ББМ (0,08 од.);

– ствольна артилерія – менш як 1 од. (0,03);

– автотранспорт – менш як 1 од. (0,07);

– спецтехніка – менш як 1 од. (0,002).

Втрати 2023 року

Російські окупаційні війська захопили у 2023 році приблизно 148 км² української території, з урахуванням того, що проводився контрнаступ Сил оборони України в Запорізькій області та активізація РОВ розпочалася лише з жовтня минулого року (Авдіївський наступ). Так, коректніше підраховувати втрати РОВ у 2023 році з жовтня – початку наступальної кампанії й вони склали:

2023 (01.01.2023-10.12.2023/31.12.2023):

– особовий склад – 81 440 / 253 290 тіл;

– танки – 1281 / 2954;

– ББМ – 2096 / 5003;

– ствольна артилерія – 2005 / 6461;

– РСЗВ – 145 / 520;

– ППО – 88/412;

– автотранспорт – 2447 / 6610;

– спецтехніка – 344/1096.

Так, один квадратний кілометр української території у 2023 році окупантам діставався ціною:

– особовий склад – 552 тіла;

– танки – 8 од.;

– ББМ – 14 од.;

– ствольна артилерія – 13 од.;

– автотранспорт – 16 од.;

– спецтехніка – 2 од.

З огляду на вищевикладені розрахунки, ми бачимо разючу зміну між показником захоплення територій та втрат РОВ, що у співвідношенні з 2022 роком, що з 2023-м. Але головна відмінність оборонної кампанії 2024 року полягає у тому, що без контрнаступу з боку СОУ втрати у РОВ більші, ніж за 2022 і 2023 роки разом взяті.

Захопивши у 2024 році у 23 рази менше територій, ніж у 2022-му, російські окупанти зазнали втрат у співвідношенні до 1 км² кратно більші.

Зважаючи на показники втрат та захоплених територій, назвати наступальну кампанію РОВ 2024 року успішною язик не повертається. При цьому в українському суспільстві продовжує укорінюватися думка про "провальну" оборонну кампанію СОУ, хоча наочно видно, що, попри низку недоліків та спірних моментів, вона максимально виконала завдання щодо гальмування та виснаження надмірного ресурсу окупантів.

Саме 2024 рік виснажив російські окупаційні війська настільки, що їхнє командування змушене випрошувати снаряди, людей і техніку у КНДР, а також максимально економити механізовану компоненту, застосовуючи її у виняткових випадках.

Демілітаризація та денацифікація РОВ йдуть суворо за планом.

Матеріал опубліковано в межах спільного проєкту OBOZ.UA та групи "Інформаційний спротив".