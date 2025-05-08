Які речі не можна перевозити в ручній поклажі: чому рідини обмежені, чи є заправки для запальничок і іграшкова зброя небезпечними?

У той час як деякі мандрівники беруть ручну поклажу на додаток до основного багажу, інші надають перевагу лише останньому варіанту, не бажаючи обтяжувати себе нічим, крім найнеобхідніших речей у поїздці. Але перш ніж застібнути валізу, варто переконатися, що ви не поклали до неї речей, які не можна брати як ручну поклажу. Відповідно до вимог безпеки та інших правил авіаперевезень, існує низка предметів, заборонених до перевезення в ручній поклажі. Інакше пасажири можуть зіткнутися з проблемами під час проходження контролю в аеропорту.

У цьому гіді ви знайдете відповіді на запитання, які предмети заборонено перевозити в ручній поклажі та чого слід уникати під час подорожі літаком.

Що заборонено брати в ручну поклажу?

Деякі, на перший погляд, звичайні предмети вважаються небезпечними для ручної поклажі. Джерело: Image Vlada Karpovich/Pexels Деякі, на перший погляд, звичайні предмети вважаються небезпечними для ручної поклажі. Джерело: Image Vlada Karpovich/Pexels

Деякі обмеження здаються цілком логічними. Очевидно, що не можна перевозити в ручній поклажі вогнепальну зброю та іншу зброю. Але серед заборонених предметів є й такі, що можуть вас здивувати, адже на перший погляд вони не виглядають небезпечними. Ось основні категорії речей, які пасажир повинен перевірити перед тим, як пакувати валізу.

Рідини

Коли мова йде про те, що можна взяти з собою в ручну поклажу, рідини — це одна з перших категорій, на яку варто звернути увагу. Багато хто вважає, що звичайні речі на кшталт пляшок газованих напоїв або лосьйону для тіла можна безпечно покласти в ручну поклажу. Проте існують суворі обмеження щодо їхнього перевезення в салоні літака.

Згідно з правилами Управління транспортної безпеки (TSA), пасажир може брати з собою рідини в ручній поклажі, але лише в дуже невеликих кількостях — у контейнерах об'ємом не більше ніж 3,4 унції (100 мл). Це обмеження на перевезення рідин пов’язане зі спробою теракту у Великобританії в 2006 році, коли група осіб намагалася пронести на борт літака рідкі вибухові речовини.

Тож якщо питання перевезення рідин у ручній поклажі для вас особливо актуальне, краще обирати маленькі або дорожні флакони для таких речей, як косметика, або просто перекладати рідини до зареєстрованого багажу, для якого обмеження за об'ємом значно м’якші.

Гострі предмети, леза та подібне

Це ще одна категорія речей, заборонених до перевезення з очевидних причин. Практично всі гострі предмети, які тільки можна уявити, входять до переліку того, що не дозволено брати в ручну поклажу. Сюди належать ножі, мечі, мачете, пилки, а також дрібні предмети, як-от ножиці довжиною від 4 дюймів (приблизно 10 см).

Також з ручної поклажі буде вилучено леза для гоління, однак безпечні або одноразові бритви дозволено перевозити. Пластикові ножі та столові прибори також дозволені, якщо ви плануєте використовувати їх для їжі на борту літака.

Зброя та боєприпаси

Здається очевидним, що зброю не можна перевозити в ручній поклажі, однак, незважаючи на це, агенти TSA регулярно знаходять вогнепальну зброю чи набої під час перевірок. Це проблема, з якою стикаються служби безпеки аеропортів у всьому світі.

Наостанок варто наголосити: не можна брати в ручну поклажу жодного виду зброї — вогнепальної, пневматичної, пейнтбольної, а також будь-які її імітації. До того ж навіть іграшкову дитячу зброю заборонено перевозити в салоні літака.

Однак у деяких країнах і деяких штатах США дозволено перевозити зброю в зареєстрованому багажі.

Звісно, вона повинна бути легальною і супроводжуватися всіма необхідними документами. Але в такому разі пасажиру слід також перевірити законодавство щодо перевезення зброї в пункті призначення.

Інші види зброї

Розібравшись із ножами та вогнепальною зброєю, варто звернути увагу й на інші предмети, які також вважаються зброєю. Це різноманітні кийки, кастети, а також засоби самооборони: перцеві балончики, газові балончики тощо. Усі ці предмети заборонено перевозити в ручній поклажі.

Сільськогосподарська продукція

Тут ми переходимо до категорії, яка може викликати здивування у пасажирів. Багато хто не знає, що правила TSA забороняють перевозити овочі, фрукти, м'ясо та інше в ручній поклажі на літаку.

Це не означає, що їжу взагалі не можна брати із собою для перекусу під час польоту. Але є суворі правила, яких слід дотримуватися. Наприклад, на внутрішніх рейсах у континентальній частині США можна перевозити фрукти та овочі, але тільки в твердому вигляді (тобто не у вигляді рідин або гелів). У США загалом заборонено свіжу сільськогосподарську продукцію, навіть якщо йдеться про переліт з Гаваїв на материк. В інших країнах і регіонах діють подібні правила безпеки для ручної поклажі, з якими слід ознайомитися перед поїздкою, якщо ви плануєте взяти з собою м'ясо, овочі або фрукти.

Причина цих обмежень полягає в тому, що шкідники та хвороби можуть поширюватися через продукти харчування, тож якщо певний шкідник або захворювання потрапить до іншої країни, це може завдати серйозної шкоди сільському господарству.

Легкозаймисті та вибухові предмети і речовини

Хоча цей пункт може здатися очевидним, багато людей усе ж припускаються помилки, беручи з собою в ручну поклажу певні предмети, не знаючи, що вони легкозаймисті або вибухонебезпечні, а отже — заборонені. Це можна пояснити тим, що деякі приклади речей у цій категорії не здаються очевидними з першого погляду. Наприклад, якщо динаміт, порох, ручні гранати чи пластичні вибухівки — це явно заборонені речі, то запали, заправки для запальничок або сірники часто не сприймаються пасажирами як небезпечні.

Феєрверки, капсулі-детонатори та інші вибухові пристрої також не дозволяється перевозити в ручній поклажі.

Спортивні товари

Багато предметів, заборонених у ручній поклажі, можна пакувати в зареєстрований багаж. Джерело: Image Bonnie Henderson/Pixabay Багато предметів, заборонених у ручній поклажі, можна пакувати в зареєстрований багаж. Джерело: Image Bonnie Henderson/Pixabay

Ця категорія охоплює дуже широкий та різноманітний асортимент предметів, пов’язаних зі спортом і спорядженням для активного відпочинку. І багато з них входять до переліку заборонених. Наприклад, бейсбольні біти, хокейні або гольф-клюшки, лижні та туристичні палиці, кеглі для боулінгу, роликові ковзани, дошки для віндсерфінгу, дротики, каное, весла, списи тощо.

Якщо говорити про туристичне спорядження для походів і туризму, таке як ємності з пальним і кемпінгові плитки, правила не дозволяють їх перевезення в ручній поклажі, відносячи їх до категорії легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин.

Поширені запитання

Що можна брати в ручну поклажу?

Кожна авіакомпанія має власні правила, що регламентують розмір і вміст ручної поклажі та зареєстрованого багажу. Ці правила можуть відрізнятися залежно від перевізника. Але в більшості випадків у ручній поклажі можна безпечно перевозити багато речей: перекуси, маленькі пляшечки з рідинами, книги, портативні ігрові пристрої, документи, телефони тощо.

Що не можна брати в зареєстрований багаж на міжнародних рейсах?

Правила варіюються від країни до країни та регіону до регіону, тому пасажирам слід ознайомитися не лише з обмеженнями у місці вильоту, а й у країні прибуття. Список заборонених предметів довгий, але основні з них — це, звісно, зброя, вибухівка тощо.

Чи можна брати антисептик для рук у ручну поклажу?

Так, більшість авіакомпаній дозволяє провозити антисептик у ручній поклажі, якщо він знаходиться у невеликій ємності або пляшці до 12 унцій.