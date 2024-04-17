Які періоди страхового стажу можуть бути зараховані, якщо особа не працювала

Як віднести до страхового стажу декретну відпустку та догляд за родичем

З кожним роком стати пенсіонером стає все складніше. У 2024 році, щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно мати 31 рік страхового стажу.

Про це пише Today.ua. Зверніться до Пенсійного фонду України, щоб дізнатися більше про те, як зарахувати вимушене безробіття до страхового стажу.

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Як бути, якщо ви змушені були сидіти вдома без роботи?

У деяких випадках два роки вимушеного безробіття можна зарахувати до страхового стажу.

Ось два таких випадки:

1. Декретна відпустка**

Жінки, які перебували у декретній відпустці до досягнення дитиною трьох років, можуть зарахувати цей період до страхового стажу.

Для цього їм потрібно надати свідоцтво про народження дитини.

Важливо: подвійного зарахування не буде. Якщо жінка продовжувала працювати, їй зарахують лише роки трудової діяльності.

2. Догляд за родичем

До страхового стажу можна також включити період догляду за родичем, який потребує постійної сторонньої допомоги.

Наприклад, за інвалідом І групи.

Для цього необхідно виконати такі умови:

У період опіки за хворим ви не працюєте.

Ви працездатні: не пенсійного віку та без статусу інвалідності.

не пенсійного віку та без статусу інвалідності. Ви отримуєте надбавку від органів соціального захисту населення або компенсацію з догляду за інвалідом.

Важливо: до страхового стажу буде зараховано лише період догляду з 2004 року.

Більш ранні періоди обліку не підлягають.

Пам'ятайте: до страхового стажу входять періоди, коли ви сплачували Єдиний соціальний внесок.

З 1 квітня 2024 року його розмір зріс до 1760 грн.

Нагадаємо, низка пенсіонерів може отримати солідну доплату до пенсії.

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