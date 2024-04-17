Какие периоды страхового стажа могут быть засчитаны, если лицо не работало

С каждым годом стать пенсионером становится все труднее. В 2024 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь 31-й год страхового стажа.

Об этом пишет Today.ua. Обратитесь в Пенсионный фонд Украины, чтобы узнать больше о том, как отнести вынужденную безработицу в страховой стаж.

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Как быть, если вы вынуждены были сидеть дома без работы?

В некоторых случаях два года вынужденной безработицы можно отнести к страховому стажу.

Вот два таких случая:

1. Декретный отпуск**

Женщины, находившиеся в декретном отпуске до достижения ребенком трех лет, могут отнести этот период в страховой стаж.

Для этого им нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка.

Важно: двойного зачисления не будет. Если женщина продолжала работать, ей отнесут только годы трудовой деятельности.

2. Уход за родственником

В страховой стаж можно также включить период ухода за родственником, нуждающимся в постоянной посторонней помощи.

К примеру, за инвалидом I группы.

Для этого необходимо выполнить следующие условия:

В период опеки за больным вы не работаете.

Вы трудоспособны: не пенсионный возраст и без статуса инвалидности.

не пенсионный возраст и без статуса инвалидности. Вы получаете надбавку от органов социальной защиты населения или компенсацию по уходу за инвалидом.

Важно: в страховой стаж будет отнесен только период ухода с 2004 года.

Более ранние периоды учета не подлежат.

Помните: в страховой стаж входят периоды, когда вы уплачивали Единый социальный взнос.

С 1 апреля 2024 г. его размер вырос до 1760 грн.

Напомним, ряд пенсионеров могут получить солидную доплату к пенсии.

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