Які надбавки отримають пенсіонери з 1 травня та хто може розраховувати на виплати

З 1 травня 2024 року в Україні автоматично буде перераховано пенсії з урахуванням низки надбавок. Отримати їх зможуть певні категорії пенсіонерів без звернення до Пенсійного фонду.

Про це пише today.ua. Для отримання надбавок за віком та наднормовий стаж не потребується звернення до Пенсійного фонду. Інформацію про інші надбавки та порядок їх оформлення можна отримати на сайті Пенсійного фонду України.

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Ось які надбавки передбачені:

1. Вікова надбавка:

З 70 років: 300 грн.

З 75 років: 456 грн.

З 80 років: 570 грн.

Ця надбавка не потребує оформлення, вона нараховується автоматично всім пенсіонерам, яким виповнилося 70 років, за умови, що їхня пенсія не перевищує 10 340 грн.

2. Надбавка за наднормовий стаж:

Чоловікам: за кожен рік стажу понад 35 років.

Жінкам: за кожен рік стажу понад 30 років.

Розмір надбавки становить 1% від пенсії за кожен додатковий рік стажу, але не більше 1% від прожиткового мінімуму для пенсіонерів (23,61 грн станом на 01.01.2024).

3. Надбавка з 65 років:

Гарантує пенсію не нижчу за 40% мінімальної зарплати (3200 грн станом на квітень 2024).

Нараховується автоматично пенсіонерам віком від 65 років, які мають необхідний страховий стаж (30/35 років).

4. Надбавка для пенсіонерів-військовослужбовців:

Становить 590,25 грн (половина прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність).

Виплачується щомісяця.

5. Доплата від ООН для інвалідів з дитинства та дітей з інвалідністю:

Доступна тим, чия пенсія не перевищує 3250 грн.

Розмір доплати індивідуальний, він дорівнює різниці між 3250 грн і щомісячною виплатою пенсіонера.

Не надається, якщо пенсіонер отримує інші соціальні доплати та не проживає на підконтрольній території України.

Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

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