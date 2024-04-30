Какие надбавки получат пенсионеры с 1 мая и кто может рассчитывать на выплаты

С 1 мая 2024 года в Украине автоматически будут перечислены пенсии с учетом ряда надбавок. Получить их могут определенные категории пенсионеров без обращения в Пенсионный фонд.

Об этом пишет today.ua. Для получения надбавок по возрасту и сверхурочного стажа не требуется обращение в Пенсионный фонд. Информацию о других надбавках и порядке их оформления можно получить на сайте Пенсионного фонда Украины.

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Вот какие надбавки предусмотрены:

1. Возрастная надбавка:

С 70 лет: 300 грн.

С 75 лет: 456 грн.

С 80 лет: 570 грн.

Эта надбавка не требует оформления, она начисляется автоматически всем пенсионерам, которым исполнилось 70 лет при условии, что их пенсия не превышает 10 340 грн.

2. Надбавка за сверхурочный стаж:

Мужчинам: за каждый год стажа более 35 лет.

Женщинам: за каждый год стажа более 30 лет.

Размер надбавки составляет 1% от пенсии за каждый дополнительный год стажа, но не более 1% от прожиточного минимума для пенсионеров (23,61 грн. по состоянию на 01.01.2024).

3. Прибавка с 65 лет:

Гарантирует пенсию не ниже 40% минимальной зарплаты (3200 грн по состоянию на апрель 2024 года).

Начисляется автоматически пенсионерам от 65 лет, имеющим необходимый страховой стаж (30/35 лет).

4. Прибавка для пенсионеров-военнослужащих:

Составляет 590,25 грн (половина прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность).

Выплачивается ежемесячно.

5. Доплата от ООН для инвалидов с детства и детей с инвалидностью:

Доступна тем, чья пенсия не превышает 3250 грн.

Размер доплаты индивидуален, он равен разнице между 3250 грн и ежемесячной выплатой пенсионера.

Не предоставляется если пенсионер получает другие социальные доплаты и не проживает на подконтрольной территории Украины.

Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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