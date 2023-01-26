Яка ціна буде на металопластикові вікна в 2023?

Усіх хто планує купити вікна у 2023 році цікавить прогноз ціни на пластикові вікна в Україні. Ситуація на ринку складна, фактор нестабільності позначається на всіх учасників ринку - усе це производить до зростання цін. Звичайно, спрогнозувати точні ціни на весь 2023 рік складно, але однозначно можна відзначити - ціни зростатимуть пропорційно до зростання курсу іноземних валют.

Основними факторами, що призвели до значного зростання цін на вікна у 2022 році були:

курс іноземних валют

зростання цін на паливо та енергоносії

внутрішня та світова інфляція

"У 2023 році не очікується жодних передумов, які сприятимуть зниженню цін на вікна", - Віктор Маляр, експерт.

Світові тенденції та інфляція

Металопластикові вікна є товаром, що більше залежить від вартості сировини, ніж від вартості технологій. Саме з цієї причини, на відміну від телефонів або холодильників – вартість вікон постійно зростає протягом десятків років.

Світова інфляція та постійне зростання цін на скло, метал та пвх призводить до щорічного зростання цін на вікна у розмірі 10-15%. Але, на нашому ринку є ще більш нестабільний фактор - курс іноземних валют. Все це разом призводить до стабільного та постійного зростання цін.

У певному сенсі, встановлення якісних довговічних вікон є гарною інвестицією у своє житло. Віконний ринок менш технологічний, ніж, наприклад, ринок електроніки і встановивши сучасні вікна сьогодні – вони можуть бути сучасними і через 10 років.

Ціна на металопластикові вікна - тенденції ринку

На жаль, війна принесла із собою біди та руйнування. Скло може стати дефіцитною позицією на ринку і більшість постачальників вже сьогодні думають, як уникнути цього в майбутньому.

Компанії з виробництва склопакетів працюють на відновлення розбитих вікон у містах підконтрольних Україні та займатимуться цим одразу після звільнення тимчасово непідконтрольних територій.

Загроза відсутності опалення та необхідність енергозбереження змушує людей, які не замінили старі вікна раніше - шукати можливість для заміни зараз. Це дає певний обсяг замовлень для виробників. Одним словом, споживач і ринок потребують один одного і це сприяє нехай і слабкому, але пожвавленню ринку.

Вітчизняний виробник

Бойові змусили учасників ринку навчитися працювати за нових умов. Частина виробників змушена була піти на консервацію виробничих потужностей до кращих часів. У свою чергу, більша частина ринку максимально скоротила витрати, оптимізувала виробничі ланцюжки, логістики, продовжує працювати та надавати послуги.

Варто зазначити, що незважаючи на труднощі, ринок вікон України не поступається якістю, а багато в чому – навіть перевершує ринки західної Європи. Наші віконні компанії надають на порядок вище рівень сервісу. У боротьбі за свого клієнта, компанії намагаються дати якнайбільше і якомога дешевше. Це відзначають як споживачі, так і європейські постачальники.