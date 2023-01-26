Какая цена будет на металлопластиковые окна в 2023 году?

Всех кто планирует купить окна в 2023 году интересует прогноз цены на пластиковые окна в Украине. Ситуация на рынке сложная, фактор нестабильности сказывается на всех участниках рынка и все это ведет к росту цен. Конечно, спрогнозировать точные цены на весь 2023 год сложно, но однозначно можно отметить - цены будут расти пропорционально с ростом курса иностранных валют. Основными факторами, которые привели к значительному росту цен на окна в 2022 году были:

курс иностранных валют

рост цен на топливо и энергоносители

внутрення и мировая инфляция

"В 2023 году не ожидается никаких предпосылок способствующих снижению цен на окна", - Виктор Маляр, эксперт.

Мировые тенденции и инфляция

Металлопластиковые окна являются товаром более зависящим от стоимости сырья, нежели от стоимости технологий. Именно по этой причине, в отличие от, например, телефонов или холодильников – стоимость окон постоянно растет на протяжении десятков лет.

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Мировая инфляция и постоянный рост цен на стекло, металл и пвх в мире, приводит к ежегодному росту цен на окна в размере 10-15%. Но, на нашем рынке есть еще более нестабильная переменная – курс иностранных валют. Все это вместе приводит к стабильному и постоянному росту цен.

В определенном смысле, установка качественных долговечных окон является хорошей инвестицией в свое жилье. Оконный рынок менее технологичен чем, например, рынок электронике и установив современные окна сегодня – они могут быть современными и через 10 лет.

Цена на металлопластиковые окна - тенденции рынка

К сожалению, война принесла с собой беды и разрушения. Стекло может стать дефицитной позицией на рынке и большинство поставщиков уже сегодня думают как избежать этого в будущем.

Компании по производству стеклопакетов работают на восстановление разбитых окон в городах подконтрольных Украине и будут заниматься этим сразу после освобождения временно неподконтрольных территорий.

Угроза отсутствия отопления и необходимость энергосбережения заставляет людей не заменивших старые окна ранее искать возможность для замены сейчас. Стоит отметить, что это дает определенный объем заказов для производителей. Одним словом, потребитель и рынок нуждаются друг в друге и это способствует пусть и слабому, но оживлению рынка.

Отечественный производитель

Боевые действия заставили участников рынка научиться работать в новых условиях. Часть производителей вынуждено пошли на консервацию производственных мощностей до лучших времен. В свою очередь, большая часть рынка максимально сократила расходы, оптимизировала производственные цепочки, логистики, продолжает работать и предоставлять услуги.

Стоит отметить, что несмотря на трудности, рынок окон Украины не уступает по качеству, а во многом – даже превосходит рынки западной Европы. Как бы это не звучало, но наши оконные компании предоставляют на порядок выше уровень сервиса. В борьбе за своего клиента, компании стараются дать как можно больше и как можно дешевле