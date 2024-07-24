Масові відключення електрики стали буденністю. А зарядна станція для будинку перестає бути розкішшю і стає засобом пережити блекаут із комфортом. Незалежно від того, чи маємо ми справу з плановим вимкненням або несподіваним збоєм, портативна зарядна станція Ecoflow може стати чудовим рішенням. Просто підключіть до неї необхідне обладнання і будьте впевнені, що вона не підведе в невідповідний момент. Щоб вибір станції для будинку був для вас нескладним, пропонуємо порівняння моделей, в якому кожен користувач знайде відповідну зарядну станцію.

Електростанція: що це і навіщо потрібна?

Як вибрати відповідну зарядну станцію EcoFlow для дому: найкращі моделі Як вибрати відповідну зарядну станцію EcoFlow для дому: найкращі моделі

Портативна електростанція працює як великий блок живлення, здатний заряджати кілька пристроїв одночасно. Таке обладнання відмінно підійде як аварійне джерело живлення у разі відключення електроенергії, під час перебування в кемпінгу або на присадибній ділянці. Залежно від потужності, пристрій можна використовувати і як аварійне джерело живлення для побутової техніки. Мобільні електростанції мають потужність до 3600 Вт*год., а для деяких моделей можна купити додатковий акумулятор. Найкращі моделі для побутового використання, оснащені елементами LFP, можуть виконувати до 3000 циклів заряджання без втрати ефективності. Це означає, що потужність обладнання досягне нижчого рівня лише за кілька десятків років використання. Ще однією перевагою цих пристроїв є їхня тиха робота, на відміну від генераторів, які можуть бути дуже галасливими. Електростанцію можна заряджати через розетку змінного струму або автомобільний зарядний пристрій. Ви також можете заряджати технологічно просунуті пристрої, наприклад, Ecoflow Delta Pro, за допомогою сонячної енергії. Стандартна електростанція має кілька портів із різними входами, наприклад AC, USB-A або DC5521. Час роботи батареї цього типу – до 3000 циклів.

Вибираємо лінійку EcoFlow

Як вибрати відповідну зарядну станцію EcoFlow для дому: найкращі моделі Як вибрати відповідну зарядну станцію EcoFlow для дому: найкращі моделі

Даний виробник пропонує дві лінійки – Delta та River. Насамперед, необхідно визначитися з тим, яка підійде вам більше. Вони мають різні характеристики і габарити, так що шукати по одній з них буде простіше. Кожна станція EcoFlow може похвалитися швидкою зарядкою, великою кількістю циклів без втрати ємності нижче 80%, зручним управлінням і ергономічною привабливою конструкцією.

Найкращі моделі EcoFlow:

Зарядна станція EcoFlow River 2 - ніякого занепокоєння про низький заряд батареї завдяки швидкій швидкості зарядки від 0 до 100%. Час роботи вистачить, щоб 15-20 разів зарядити телефон або 3-4 разів ноутбук і навіть підключити проектор або міні-холодильник на кілька годин.

Зарядна станція EcoFlow River 2 Pro – оснащена потужним інвертором компактного формату, що забезпечує потужність 800 Вт у безперервному режимі. Він навіть має пікову потужність 1600 Вт. Час зарядки швидкий 0-100% всього за 70 хвилин.

Зарядна станція EcoFlow Delta 2 забезпечує одночасне живлення до 15 пристроїв, включаючи прилади високої потужності. Місткість акумуляторної батареї підходить для великої побутової техніки – для холодильника і навіть для котла. Додаткова інтелектуальна батарея DELTA Max Extra Battery ємністю 2016 Вт*год підвищує ємність EcoFlow DELTA 2 майже на 200%. Крім того, технологія X-Boost дозволяє DELTA 2 впоратися з обладнанням потужністю до 2400 Вт.

Зарядна станція EcoFlow Delta Pro – забезпечить безперебійне живлення всього будинку. Завдяки безлічі портів можна підключати до 15 пристроїв. Мобільна електростанція має кілька типів портів, у тому числі: AC, USB-A та USB-C, завдяки яким можна підключати різні пристрої. Delta Pro здатний живити великі пристрої потужністю 3600 Вт (або 7200 Вт для парних пристроїв). Повне заряджання блоку живлення від звичайної розетки займає менше 2 годин.

Комплект енергонезалежний Ecoflow Power Prepared Kit - забезпечує енергію для безтурботного життя поза мережею та поїздками на автобудинку, а також економить ваш простір. Акумулятори ємністю 2 та 5 кВт*год надійно складаються по три, що дозволяє збільшити ємність до 15 кВт*год.

Електростанція EcoFlow для дому

Як вибрати відповідну зарядну станцію EcoFlow для дому: найкращі моделі Як вибрати відповідну зарядну станцію EcoFlow для дому: найкращі моделі

Провівши огляд зарядних станцій, придатних для квартири чи будинку, можна назвати, що у разі домашнього використання найважливішим параметром є потужність електростанції. Якщо ви хочете скористатися ноутбуком, мікрохвильовою піччю, блендером, холодильником та додатково зарядити телефон, вибирайте серію DELTA ємністю. Для подорожей, кемпінгу або роботи в саду потрібно вибрати зарядну станцію серії River.