Як українцям розуміти заяви Трампа

Зараз в кожному ефірі про США і Трампа мене питають "як розуміти ту чи іншу заяву Трампа".

Я відповідаю приблизно так: Трамп відомий майстер суперечливих сигналів, тому що він робитиме і що він каже ніяк не повʼязані речі.

Ну і ось дві його думки з інтервʼю Time:

Трамп виступив проти ударів України углиб Росії. В інтервʼю Time Трамп сказав, що не згоден із рішенням адміністрації Джо Байдена дозволити Україні використовувати західну далекобійну зброю для ударів по Росії. На його думку, це "загострює конфлікт та робить гірше". Трамп каже, що використає підтримку України з боку США як важіль тиску на Росію в переговорах про припинення війни. "Я хочу досягти угоди, і єдиний спосіб – це не відступати".

Все стало набагато ясніше.