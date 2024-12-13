Как украинцам понимать заявления Трампа

Сейчас в каждом эфире о США и Трампе меня спрашивают "как понимать то или иное заявление Трампа".

Я отвечаю примерно так: Трамп известный мастер спорных сигналов, потому что он будет делать и что он говорит никак не связанные вещи.

Ну и вот два его мнения по интервью Time:

Трамп выступил против ударов Украины в глубь России. В интервью Time Трамп сказал, что не согласен с решением администрации Джо Байдена разрешить Украине использовать западное дальнобойное оружие для ударов по России. По его мнению, это обостряет конфликт и делает хуже. Трамп говорит, что использует поддержку Украины со стороны США как рычаг давления на Россию в переговорах о прекращении войны. "Я хочу достичь соглашения, и единственный способ – это не отступать".

Все стало гораздо яснее.