Як розважити ділових партнерів у новому місті: 5 секретів відрядження

Іноді під час відряджень необхідно розважити клієнтів в іншому місті або відвідати їхню компанію. У таких випадках спільне проведення часу може допомогти налагодити довіру з діловими партнерами. Сучасні технології значно спростили спілкування, але особисті зустрічі все ще перевершують їх у побудові дружніх відносин. Щоб успішно розважити клієнтів під час відрядження, поєднуйте подорож із особистими враженнями. Це вимагатиме певних навичок — від організації та планування подій до вміння передбачати бажання клієнтів. Дбаючи не лише про харчування, але й про дозвілля ваших ділових партнерів, ви зміцните професійні зв’язки. Ми підготували кілька порад, як спланувати відрядження з клієнтом у новому місті, щоб це принесло користь вашому бізнесу.

Зберіть інформацію про пункт призначення

Оберіть круту локацію з гарним рейтингом для зустрічі з клієнтами. Джерело: Freepik Оберіть круту локацію з гарним рейтингом для зустрічі з клієнтами. Джерело: Freepik

Найочевидніше, що ви повинні зробити, — це дізнатися про місто, де ви плануєте дозвілля з клієнтами. Почніть із вивчення культури міста та популярних пам’яток. Чим більше ви знатимете про місце, куди подорожуєте, тим легше вам буде порекомендувати щось клієнту, незалежно від його інтересів чи сфери діяльності. Наприклад, якщо ви плануєте вечерю, дізнайтесь про вподобання клієнта та заздалегідь забронюйте столик у закладі з хорошим рейтингом. Враховуйте відгуки критиків і відвідувачів на популярних вебсайтах.

Якщо ви їдете до міста клієнта, попросіть у нього поради

Якщо відрядження відбувається в рідному місті ваших клієнтів, попросіть їх порекомендувати ресторани та місця для відвідування. Це продемонструє повагу та покаже, що вони важливі для вас не лише в ділових питаннях. Це хороший спосіб знизити напругу, якщо ви ще не дуже добре знайомі, та полегшити тиск переговорів. Ви можете дізнатися, чи є в них місця, які вони хотіли б відвідати.

Якщо у вас немає конкретної інформації, обирайте популярні заклади, такі як гарний ресторан або лаундж із живою музикою, щоб розважити клієнтів у новому місті. Заклад має пропонувати не лише розваги, але й тихе місце, де можна спокійно поспілкуватися. Не забувайте про погоду. Якщо на вулиці прохолодно, ви не зможете комфортно провести час на терасі.

Не обмежуйтесь лише вечерею

Ділові обіди чи вечері вже стали частиною бізнес-культури. Але це не означає, що немає більш підходящих варіантів для налагодження контактів або підбиття підсумків успішної співпраці. Будьте винахідливими (але не перестарайтеся з креативністю). Ця порада особливо актуальна для тих, чиї бізнеси пов’язані з креативними індустріями. Ваш клієнт оцінить нестандартні рішення та новаторський підхід. Наприклад, ви можете запросити ділового партнера на кінознімальні майданчики, гала-заходи, виставки чи презентації. Якщо можливо, заздалегідь дізнайтесь про хобі, інтереси та вподобання клієнта і спробуйте організувати заходи в новому місті з урахуванням цих даних. Це матиме успіх, якщо ваш гість зможе зустрітися з відомими у цій сфері людьми або познайомитися з однодумцями завдяки вам. Вони асоціюватимуть приємні емоції з вами.

Також хорошим варіантом є спільне дослідження міста, наприклад, відвідування популярних фермерських ринків, прогулянка парком або кава на панорамних майданчиках. Перед цим попросіть клієнта розповісти про улюблені місця в місті та поділитися своїм позитивним досвідом.

Не перестарайтеся зі спортивними активностями

Спільний відпочинок має бути комфортним для всіх. Джерело: Freepik Спільний відпочинок має бути комфортним для всіх. Джерело: Freepik

Якщо ви точно знаєте, що ваші клієнти ведуть активний спосіб життя та займаються спортом, вони, ймовірно, оцінять, якщо ви приєднаєтеся до їхньої улюбленої спортивної гри. Але якщо ви заплануєте для спільного дозвілля надто фізично вимогливі заняття, це може поставити вас обох у незручне становище.

Віддавайте перевагу спокійним активностям. Якщо ваш клієнт любить відпочинок на природі, ви можете організувати відрядження з прогулянкою верхи, легким походом або прогулянкою з фотосесією наприкінці. Враховуйте фізичну підготовку та інтереси клієнта. Наприклад, якщо їм подобається гольф, гра на новому полі створить правильне середовище для розслабленого спілкування. Не забувайте враховувати власні можливості. Якщо активність вам зовсім не до вподоби або здається недоречною, ваш негативний досвід зіпсує приємну атмосферу. Наприклад, якщо ваш діловий партнер — альпініст, а ви боїтеся висоти, спільне скелелазіння — не найкраща ідея.

Зробіть перебування простим і професійним

Якщо відрядження в новому місті занадто насичене, воно може втомити вас і ваших клієнтів. Тому ваше планування має бути гнучким, поєднуючи спокійні варіанти і деякі веселі активності на випадок, якщо у всіх сторін буде достатньо енергії для активного відпочинку після робочих заходів.

Плануючи дозвілля, важливо передбачити пересування містом. Навігація в незнайомому місці чи навіть в іншій країні може бути заплутаною. Дізнайтесь, які служби таксі працюють у місті. Якщо ви використовуватимете власний автомобіль, оновіть карти в навігаторі. Подбайте про деталі пересування клієнтів — від прибуття на вечерю чи захід до трансферу до аеропорту. Подорожуючи з клієнтами до нового міста у справах, завжди залишайтеся професійними. Прибувайте на зустрічі раніше, будьте уважними до розумного вживання алкоголю та дотримуйтесь ділового етикету.