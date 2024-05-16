Як працівники ТЦК перевірятимуть документи з 18 травня: про що слід знати чоловікам

З 18 травня в Україні набирає чинності новий закон про мобілізацію, який покликаний вдосконалити систему військового обліку та мобілізаційних заходів. Закон передбачає низку змін, які стосуються як співробітників ТЦК та СП, так і військовозобов'язаних чоловіків.

Про це пише novyny.live. Знання своїх прав та обов'язків допоможе вам захистити себе у складній ситуації. Завжди поводьтеся з представниками влади ввічливо та шанобливо. У разі виникнення конфліктної ситуації зберігайте спокій та намагайтеся вирішити її мирним шляхом.

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Ось деякі з ключових змін:

Перевірка документів: Співробітники ТЦК та СП мають право зупинити військовозобов'язаного чоловіка та перевірити його документи, зокрема військовий квиток.

Співробітники ТЦК та СП мають право зупинити військовозобов'язаного чоловіка та перевірити його документи, зокрема військовий квиток. Затримання: Затримання військовозобов'язаних можливе лише у двох випадках: Якщо він оголошений у розшук. Якщо він порушив правила мобілізаційного обліку. Затримання має здійснюватися лише працівниками поліції, а не ТЦК та СП.

Затримання військовозобов'язаних можливе лише у двох випадках: Вручення повісток: Закон не забороняє заповнення бланків повісток на місці, але рекомендується вручати вже заповнені повістки.

Що радять юристи:

Носити з собою військовий квиток: Військовозобов'язані чоловіки повинні завжди мати при собі військовий квиток, щоб уникнути проблем при зустрічі з представниками ТЦК та СП.

Військовозобов'язані чоловіки повинні завжди мати при собі військовий квиток, щоб уникнути проблем при зустрічі з представниками ТЦК та СП. Знати свої права: У разі затримання або незаконного вручення повістки важливо знати свої права та вміти їх захистити.

У разі затримання або незаконного вручення повістки важливо знати свої права та вміти їх захистити. Збирати докази: Якщо ви стали свідком або жертвою порушення закону, рекомендується фіксувати це на відео та звертатися до правоохоронних органів.

Важливо:

Ця інформація є загальнодоступною та не може бути використана як юридична консультація.

У разі виникнення питань щодо мобілізації або військового обліку рекомендується звертатися до юриста.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, про що слід знати чоловікам щодо посилення мобілізація з 18 травня.

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