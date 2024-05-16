Як працівники ТЦК перевірятимуть документи з 18 травня: про що слід знати чоловікам
З 18 травня в Україні набирає чинності новий закон про мобілізацію, який покликаний вдосконалити систему військового обліку та мобілізаційних заходів. Закон передбачає низку змін, які стосуються як співробітників ТЦК та СП, так і військовозобов'язаних чоловіків.
Про це пише novyny.live. Знання своїх прав та обов'язків допоможе вам захистити себе у складній ситуації. Завжди поводьтеся з представниками влади ввічливо та шанобливо. У разі виникнення конфліктної ситуації зберігайте спокій та намагайтеся вирішити її мирним шляхом.
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Ось деякі з ключових змін:
- Перевірка документів: Співробітники ТЦК та СП мають право зупинити військовозобов'язаного чоловіка та перевірити його документи, зокрема військовий квиток.
- Затримання: Затримання військовозобов'язаних можливе лише у двох випадках:
- Якщо він оголошений у розшук.
- Якщо він порушив правила мобілізаційного обліку.
- Затримання має здійснюватися лише працівниками поліції, а не ТЦК та СП.
- Вручення повісток: Закон не забороняє заповнення бланків повісток на місці, але рекомендується вручати вже заповнені повістки.
Що радять юристи:
- Носити з собою військовий квиток: Військовозобов'язані чоловіки повинні завжди мати при собі військовий квиток, щоб уникнути проблем при зустрічі з представниками ТЦК та СП.
- Знати свої права: У разі затримання або незаконного вручення повістки важливо знати свої права та вміти їх захистити.
- Збирати докази: Якщо ви стали свідком або жертвою порушення закону, рекомендується фіксувати це на відео та звертатися до правоохоронних органів.
Важливо:
- Ця інформація є загальнодоступною та не може бути використана як юридична консультація.
- У разі виникнення питань щодо мобілізації або військового обліку рекомендується звертатися до юриста.
Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, про що слід знати чоловікам щодо посилення мобілізація з 18 травня.
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