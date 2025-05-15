Як побудувати успішну кавову мережу з нуля: майстер-клас від Дар'ї Циби

Дарина Циба починала з однієї маленької ідеї — зробити каву доступною та якісною навіть у найнесподіваніших куточках міста. Сьогодні її ім'я впевнено асоціюється з незалежною підприємницею нового покоління, яка зуміла перетворити покинуті паркові зони та спальні райони на яскраві, відомі та прибуткові простори із шестизначним річним оборотом.

Дарина Циба у власноруч створеному кафе Дарина Циба у власноруч створеному кафе

Історія починається у Дніпрі — у громадському парку, де до появи її кав'ярні продавали лише кукурудзу та хот-доги. Саме тут Дарина та її команда збудували з нуля затишне кафе з терасою та повноцінною кухнею. Вони запропонували гостям альтернативу — авторські бургери, вино, і головне — каву, приготовлену за всіма баристами-стандартами. Місце стало популярним буквально з перших днів. Друга кав'ярня була відкрита вже не в центрі, а у спальному районі, де до цього не було жодного закладу такого рівня. Ставка знову зіграла: люди приходили заради інтер'єру, сма

ку та стосунків.

"Нам завжди було важливо вдихнути життя у ті місця, звідки всі їдуть за комфортом. Ми робимо так, щоби комфорт приходив туди сам", — каже Дарина.

Бізнес масштабувався. Команда зросла до восьми співробітників, було запущено цех авторських десертів, з'явилися власні веганські рецепти. Кафе Циби стали культурними точками тяжіння в районах, де раніше не було нічого схожого. Успіх Дарини не залишився непоміченим і в Харкові: з її ініціативи у продовольчих магазинах було відкрито стильні кавові зони з дизайнерським оформленням та самостійною барною стійкою, де продавці опановували ази приготування напоїв.

Balcon cafe - один з проектів Циби Balcon cafe - один з проектів Циби

Сьогодні, перебуваючи в США, Каліфорнія, Дарина працює над створенням нового розділу своєї історії. Досвід, накопичений в Україні, став фундаментом для розвитку майбутнього бренду, який поєднує естетику, смак та екологічну відповідальність.