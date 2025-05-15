Как построить успешную кофейную сеть с нуля: мастер-класс от Дарьи Цыбы

Дарья Цыба начинала с одной маленькой идеи — сделать кофе доступным и качественным даже в самых неожиданных уголках города. Сегодня её имя уверенно ассоциируется с независимой предпринимательницей нового поколения, которая сумела превратить заброшенные парковые зоны и спальные районы в яркие, узнаваемые и прибыльные пространства с шестизначным годовым оборотом.

Дарья Цыба в созданном ее кафе

История начинается в Днепре — в общественном парке, где до появления её кофейни продавали лишь кукурузу и хот-доги. Именно здесь Дарья и её команда построили с нуля уютное кафе с террасой и полноценной кухней. Они предложили гостям альтернативу — авторские бургеры, вино, и главное — кофе, приготовленный по всем бариста-стандартам. Место стало популярным буквально с первых дней. Вторая кофейня была открыта уже не в центре, а в спальном районе, где до этого не было ни одного заведения подобного уровня. Ставка снова сыграла: люди приходили ради интерьера, вкуса и отношения.

"Нам всегда было важно вдохнуть жизнь в те места, откуда все уезжают за комфортом. Мы делаем так, чтобы комфорт приходил туда сам", — говорит Дарья.

Бизнес масштабировался. Команда выросла до восьми сотрудников, был запущен цех авторских десертов, появились собственные веганские рецепты. Кафе Цыбы стали культурными точками притяжения в районах, где прежде не было ничего похожего. Успех Дарьи не остался незамеченным и в Харькове: по её инициативе в продовольственных магазинах были открыты стильные кофейные зоны с дизайнерским оформлением и самостоятельной барной стойкой, где продавцы осваивали азы приготовления напитков.

Balcon cafe - один из проектов Цыбы

Сегодня, находясь уже в США, Калифорния, Дарья работает над созданием новой главы своей истории. Опыт, накопленный в Украине, стал фундаментом для развития будущего бренда, который объединяет эстетику, вкус и экологическую ответственность.