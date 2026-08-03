Як забезпечити безперервний інтернет у державній установі під час відключень

В такі моменти підключення може зникнути одразу або працювати ще кілька днів. Все залежить від того, як організація підготується до відключень.

Щоб робота продовжувалася, ці елементи потрібно об’єднати в одну відмовостійку схему. У цій статті фахівці з телеком-провайдера GigaTrans розкажуть, як її побудувати та що потрібно врахувати.

Для початку — визначити критичні сервіси

Спочатку варто визначити, які системи мають працювати навіть під час тривалого відключення електроенергії. До них можуть належати:

реєстри;

електронний документообіг;

електронна пошта й телефонія;

хмарні сервіси;

внутрішні системи;

онлайн-сервіси для громадян.

Це допоможе розрахувати потрібну швидкість резервного каналу та розставити пріоритети для трафіку. Якщо його пропускна здатність нижча, під час відключень можна тимчасово обмежити другорядні операції. Основний ресурс мережі отримають системи, без яких установа не може працювати.

Коли перелік критичних сервісів визначено, стає зрозуміло, яку швидкість закладати в основний і резервний канал. На цьому етапі підключити інтернет для державної установи можна вже з конкретними параметрами: пропускною здатністю під реальне навантаження і пріоритетами трафіку, розписаними наперед.

Побудувати незалежні канали зв’язку

Базовий рівень відмовостійкості — основний і резервний канали. Проте два підключення не завжди означають повноцінне резервування. Лінії можуть проходити через одну каналізацію, заходити до будівлі через спільний ввід або залежати від одного вузла зв’язку.

Надійна схема передбачає:

фізично розділені траси;

різні вводи до будівлі;

підключення до незалежних вузлів мережі;

резервування активного обладнання;

автоматичне перемикання між каналами.

Установа може підключити різних операторів, але потрібно перевірити фактичні маршрути їхніх мереж. Іноді кілька постачальників використовують спільну інфраструктуру на окремих ділянках.

Особливу увагу слід приділити тому, як прокладена оптика. Якщо основний і резервний кабелі лежать поруч, одне пошкодження може вивести з ладу обидві лінії. Тому маршрути мають заходити до будівлі з різних боків і прямувати до різних вузлів мережі.

Так, наприклад, зробили у ДП "ІОЦ Мінсоцполітики", які під’єднали GigaTrans як додаткового провайдера. Це рішення допомогло підприємству стабільно працювати під час триденного блекауту. Адже цей оператор був єдиним, що забезпечував інтернет протягом тривалого блекауту.

Передбачити альтернативну технологію

Для додаткової стійкості резервний канал може працювати за іншою технологією. Наприклад, основним підключенням буде оптична лінія, а аварійним — мобільний, радіо- або супутниковий зв’язок.

Starlink може бути корисним для установ у районах із підвищеним ризиком пошкодження наземних мереж або обмеженим вибором операторів.

Для його роботи потрібні відкрита ділянка неба, автономне живлення, захищене місце встановлення та маршрутизатор, який перемикатиме трафік між підключеннями.

Водночас супутниковий зв’язок краще використовувати як один із рівнів резервування. Його якість залежить від умов встановлення, навантаження на мережу та інших зовнішніх чинників.

Забезпечити автономне живлення

Під час відключення електроенергії інтернет може зникнути, навіть якщо мережа оператора продовжує працювати. Без живлення залишаються маршрутизатори, комутатори, оптичні термінали, міжмережеві екрани та точки Wi-Fi.

До резервного живлення потрібно під’єднати весь ланцюжок обладнання, через який проходить трафік. Також варто подбати про ДБЖ, яке підтримає роботу в перші хвилини та дасть час на запуск генераторів.

Під час розрахунку автономності слід врахувати потужність обладнання, час роботи акумуляторів, запас пального та можливість його поповнення.

Також потрібно уточнити, як довго без електроенергії працюватиме найближчий вузол оператора. Автономність установи не допоможе, якщо знеструмиться зовнішнє обладнання, від якого залежить її підключення.

Налаштувати автоматичне перемикання та захист

Якщо резервний канал потрібно активувати вручну, тривалість простою залежатиме від швидкості реакції відповідального працівника.

Автоматичне перемикання дозволяє маршрутизатору самостійно перевести трафік на резерв у разі зникнення або погіршення основного з’єднання.

Система має перевіряти реальну доступність мережі. Кабель може залишатися підключеним, хоча зовнішні ресурси вже не відкриватимуться.

Під час перемикання повинні зберігатися правила маршрутизації, фільтрації та доступу до внутрішніх систем. Це стосується VPN, міжмережевих екранів, моніторингу та засобів захисту від мережевих атак.

Для установ, які працюють із державними інформаційними ресурсами та персональними даними, одним із рішень є ЗВІД — захищений вузол інтернет-доступу. Під час переходу на резервний канал трафік також має проходити через нього зі збереженням установлених правил фільтрації та контролю доступу.

Регулярно перевіряти аварійний сценарій

Наявність резервного каналу ще не гарантує, що він спрацює в потрібний момент. Схему потрібно тестувати: контрольовано відключати основне підключення та перевіряти швидкість перемикання, доступність реєстрів, роботу VPN і збереження правил кіберзахисту.

Також потрібен постійний моніторинг доступності каналів, затримки, втрати пакетів, навантаження та стану мережевого обладнання. Це допоможе виявити погіршення зв’язку до того, як воно зупинить роботу критичних систем.

У договорі з оператором варто зафіксувати рівень доступності послуги, строки реагування на аварії, порядок ескалації та умови технічної підтримки поза робочим часом.

Окремо слід підготувати план дій на випадок тривалого відключення. У ньому мають бути схема підключень, перелік критичних сервісів, контакти операторів, відповідальні працівники, час автономної роботи та порядок поповнення запасу пального. Копію документа варто зберігати поза корпоративною мережею.

Чекліст для перевірки схеми

Побудова відмовостійкої схеми складається з кількох послідовних кроків. Перед тим, як впроваджувати їх, варто перевірити, чи все враховано зі списку нижче:

визначені критичні сервіси;

два незалежні канали;

оптичні траси, розведені різними маршрутами;

ДБЖ і генератор;

автоматичне перемикання між каналами;

альтернативна технологія на резерв, така як Starlink;

захищений вузол доступу (ЗВІД);

регулярне тестування перемикання, моніторинг каналів і план дій на випадок тривалого відключення.

Висновок

Обираючи провайдера для забезпечення безперервного інтернету в державній установі, варто перевірити кілька речей: чи оператор забезпечує розділені маршрути оптики, як довго без електроенергії працюватиме його найближчий вузол та чи є досвід підключення ЗВІД.

Конкретна схема залежить від розташування установи, доступної інфраструктури та переліку критичних систем. Фахівці GigaTrans можуть обстежити об’єкт, проаналізувати можливі маршрути й побудувати рішення, яке підтримуватиме роботу установи.