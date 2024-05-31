Як нараховується страховий стаж для пенсії з 2004 року

Як зараховується страховий стаж до 2004 року

З 1 січня 2004 року в Україні діє система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, яка базується на страховому стажі. Це період, протягом якого людина підлягає цій системі та за який щомісяця сплачуються страхові внески.

Від страхового стажу залежить не лише право на вихід на пенсію, але й її розмір. Чим більший стаж, тим більша буде пенсія. У 2024 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати не менше 31 року страхового стажу. Цей показник щорічно зростає, і до 2028 року досягне 35 років. Фахівці "Юридичного порадника для ВПО" пояснили, як зараховується страховий стаж до 2004.

Читайте також: Хто з українців може отримувати 200 тисяч гривень пенсії

Як формується страховий стаж?

До страхового стажу зараховуються:

Періоди трудової діяльності , за які сплачувався Єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

, за які сплачувався Єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Періоди навчання за денною формою у вищих та спеціальних навчальних закладах, аспірантурі, докторантурі.

за денною формою у вищих та спеціальних навчальних закладах, аспірантурі, докторантурі. Відпустка по вагітності та пологах .

. Відпустка для догляду за дитиною до 3 років.

до 3 років. Періоди отримання допомоги по безробіттю .

. Інші періоди, протягом яких за людину сплачувався ЄСВ, наприклад, під час отримання допомоги по догляду за хворою дитиною.

Не зараховуються до страхового стажу:

Періоди відпустки без збереження зарплати .

. Періоди призупинення трудового договору , якщо за працівника не сплачувався ЄСВ.

, якщо за працівника не сплачувався ЄСВ. Пенсії , окрім пенсій по інвалідності.

, окрім пенсій по інвалідності. Періоди ведення підприємницької діяльності, за винятком випадків сплати ЄСВ.

Як перевірити свій страховий стаж?

Перевірити свій страховий стаж можна:

Через особистий кабінет на http://portal.pfu.gov.ua/.

на http://portal.pfu.gov.ua/. За допомогою застосунку "Дія" : "Послуги" -> "Меню" -> "Довідки" -> ОК-5 або ОК-7.

: "Послуги" -> "Меню" -> "Довідки" -> ОК-5 або ОК-7. Звернувшись до найближчого відділення Пенсійного фонду України.

Пам'ятайте: регулярна перевірка страхового стажу допоможе вам вчасно виявити можливі помилки та вжити заходів для їх виправлення.

Що робити, якщо страхового стажу не вистачає?

Якщо у вас не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію, ви можете:

Продовжити працювати до настання необхідного стажу.

до настання необхідного стажу. Взяти участь у добровільному державному пенсійному страхуванні, сплачуючи ЄСВ самостійно.

державному пенсійному страхуванні, сплачуючи ЄСВ самостійно. Скористатися альтернативними видами пенсійного забезпечення, наприклад, пенсією за віком.

Нагадаємо, ми вже писали, хто з пенсіонерів отримає максимальні соцвиплати.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!