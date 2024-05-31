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Как начисляется страховой стаж для пенсии с 2004 года

Игорь Романько

Как засчитывается страховой стаж до 2004 года
Как засчитывается страховой стаж до 2004 года

С 1 января 2004 г. в Украине действует система общеобязательного государственного пенсионного страхования, которая базируется на страховом стаже. Это период, за который человек подлежит этой системе и за который ежемесячно уплачиваются страховые взносы.

От страхового стажа зависит не только право на выход на пенсию, но и его размер. Чем больше стаж, тем больше будет пенсия. В 2024 году для ухода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа. Этот показатель ежегодно растет и к 2028 году достигнет 35 лет. Специалисты "Юридического советчика для ВПЛ" объяснили, как засчитывается страховой стаж до 2004 года.

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Как формируется страховой стаж?

К страховому стажу причисляются:

  • Периоды трудовой деятельности, за которые уплачивался Единый социальный взнос (ЕСВ).
  • Периоды обучения по дневной форме в высших и специальных учебных заведениях, аспирантуре, докторантуре.
  • Отпуск по беременности и родам.
  • Отпуск по уходу за ребенком до 3 лет.
  • Периоды получения пособия по безработице.
  • Другие периоды, в течение которых за человека уплачивался ЕСВ, например, при получении пособия по уходу за больным ребенком.

Не причисляются к страховому стажу:

  • Периоды отпуска без сохранения зарплаты.
  • Периоды приостановки трудового договора, если за работника не уплачивался ЕСВ.
  • Пенсии, кроме пенсий по инвалидности.
  • Периоды ведения предпринимательской деятельности, за исключением случаев уплаты ЕСВ.

Как проверить свой страховой стаж?

Проверить свой страховой стаж можно:

  • Через личный кабинет на http://portal.pfu.gov.ua/.
  • С помощью приложения "Действие" : "Услуги" -> "Меню" -> "Справки" -> ОК-5 или ОК-7.
  • Обратившись в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины.

Помните: регулярная проверка страхового стажа поможет вам вовремя выявить возможные ошибки и принять меры по их устранению.

Что делать, если страхового стажа не хватает?

Если у вас не хватает страхового стажа для выхода на пенсию, вы можете:

  • Продолжить работу до наступления необходимого стажа.
  • Принять участие в добровольном государственном пенсионном страховании, платя ЕСВ самостоятельно.
  • Воспользоваться альтернативными видами пенсионного обеспечения, например, пенсией по возрасту.

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