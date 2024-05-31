Как начисляется страховой стаж для пенсии с 2004 года

С 1 января 2004 г. в Украине действует система общеобязательного государственного пенсионного страхования, которая базируется на страховом стаже. Это период, за который человек подлежит этой системе и за который ежемесячно уплачиваются страховые взносы.

От страхового стажа зависит не только право на выход на пенсию, но и его размер. Чем больше стаж, тем больше будет пенсия. В 2024 году для ухода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа. Этот показатель ежегодно растет и к 2028 году достигнет 35 лет. Специалисты "Юридического советчика для ВПЛ" объяснили, как засчитывается страховой стаж до 2004 года.

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Как формируется страховой стаж?

К страховому стажу причисляются:

Периоды трудовой деятельности , за которые уплачивался Единый социальный взнос (ЕСВ).

, за которые уплачивался Единый социальный взнос (ЕСВ). Периоды обучения по дневной форме в высших и специальных учебных заведениях, аспирантуре, докторантуре.

по дневной форме в высших и специальных учебных заведениях, аспирантуре, докторантуре. Отпуск по беременности и родам .

. Отпуск по уходу за ребенком до 3 лет.

до 3 лет. Периоды получения пособия по безработице .

. Другие периоды, в течение которых за человека уплачивался ЕСВ, например, при получении пособия по уходу за больным ребенком.

Не причисляются к страховому стажу:

Периоды отпуска без сохранения зарплаты .

. Периоды приостановки трудового договора , если за работника не уплачивался ЕСВ.

, если за работника не уплачивался ЕСВ. Пенсии , кроме пенсий по инвалидности.

, кроме пенсий по инвалидности. Периоды ведения предпринимательской деятельности, за исключением случаев уплаты ЕСВ.

Как проверить свой страховой стаж?

Проверить свой страховой стаж можно:

Через личный кабинет на http://portal.pfu.gov.ua/.

на http://portal.pfu.gov.ua/. С помощью приложения "Действие" : "Услуги" -> "Меню" -> "Справки" -> ОК-5 или ОК-7.

: "Услуги" -> "Меню" -> "Справки" -> ОК-5 или ОК-7. Обратившись в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины.

Помните: регулярная проверка страхового стажа поможет вам вовремя выявить возможные ошибки и принять меры по их устранению.

Что делать, если страхового стажа не хватает?

Если у вас не хватает страхового стажа для выхода на пенсию, вы можете:

Продолжить работу до наступления необходимого стажа.

до наступления необходимого стажа. Принять участие в добровольном государственном пенсионном страховании, платя ЕСВ самостоятельно.

государственном пенсионном страховании, платя ЕСВ самостоятельно. Воспользоваться альтернативными видами пенсионного обеспечения, например, пенсией по возрасту.

Напомним, мы уже писали, кто из пенсионеров получит максимальные соцвыплаты.

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