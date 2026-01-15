Як біднішає Росія в очах імпортерів

На минулому тижні Мінпромторг рф зізнався, що план по паралельному імпорту в рф не виконується: запланували імпортувати товарів на 25 млрд доларів, а за 11 місяців змогли тільки на 20,9 млрд доларів. Нагадаю, що в російському виконанні паралельний імпорт – це завезення в країну товарів без згоди виробника.

Звісно, оборонний сегмент паралельного імпорту (по суті, контрабанда) не постраждав, а постраждали товари, які тепер росіяни не можуть собі дозволити через високі кредитні ставки. Справа в тому, що при паралельному імпорті (наприклад авто) ви не можете розраховувати на кредитну підтримку продавця або його фінансової установи, і вам пропонують купувати товари в кредит на ринкових умовах.

Ця тенденція відображається і в офіційній статистиці. Наприклад, продажі легкових автомобілів в рф у 2025 році впали на 15,2%, а продажі вантажівок взагалі рухнули на 51%. При чому, китайські виробники важких вантажівок Sitrak и Shacman показали зниження продажів на 70%. Причина падіння – та ж сама що і з легковиками: зависокі кредитні ставки при відсутності фінансування від виробника або торговельного фінансування країни-експортера.

Провал продажів вантажівок в рф відображає й іншу тенденцію – спад ділової активності у бізнес-сегменті та пригнічення інвестиційних процесів. У підсумку, внутрішній ринок рф стає все менш привабливим для імпортерів. Відсутність привабливих умов продажу в адекватних обсягах буде знижувати асортимент товарів на російському ринку і охолоджувати бізнес-активність, насамперед китайських виробників.

Інший негативний тренд для рф – наповнення асортименту інвестиційних товарів неякісними російськими аналогами, які будуть негативно впливати на продуктивність праці. Наприклад, від заміни в таксі корейських чи китайських авто на російські власники таксо-парків навряд чи виграють, так само як і від наповнення фермерського бізнесу продукцією Ростсельмашу.