Ізраїльське бомбардування Ірану перевернуло ''шахівницю''

Партія Нетаньяху грубо перевернула "велику шахівницю" Кісінджера, коли 13 червня бомбардувала Іран без видимих причин. Виправдання, якщо цього не зробити, то через пару тижнів Іран матиме ядерну начинку, її миттєво розпихають у засоби доставки і відправлять до Ізраїлю, – це така ж помилкова парадигма, як і ті, що створюють з 2014 р. в РФ для виправдання своєї агресії проти України.

Теократичний режим у Тегерані близько 40 років розповідає, що сенс існування Ірану – це знищення сіоністів, які створили державу Ізраїль. Цікаво, як зміг Іран прожити стільки століть без сіоністів та Ізраїлю? Для іранської теократії ця така сама мета, як і ідея про побудову комунізму спочатку в окремо взятому СРСР і далі скрізь. Але коли у 1980-ті прийшло розуміння, що навіть серед членів КПРС мало кому потрібен комунізм, а ті, кому потрібен, хочуть комунізму без КПРС чи другого наступу Сталіна з правильним планом комунізму, то проект і сам СРСР померли морально за шість років.

У випадку з Іраном це у виконанні Нетаньяху не спрацює. Група Нетаньяху явно не в того штучного інтелекту консультувалася, коли ухвалила рішення капітально бомбардувати Іран, виходячи з фрази Леніна - "Стіна то гнила, ткни і розвалиться". Тому нездійсненна обіцянка уряду Нетаньяху змусити Іран до капітуляції за кілька днів чи тижнів і змусити присягнути не мати АЕС, не збагачувати уран і не мати ракет із дальністю польоту понад 2 тис. км. Ізраїль, на відміну від казок КПРС про комунізм, існує і грубо нагадав іранцям про себе бомбардування.

Якби не бомбардування 13 червня, то в Ірані ще 40 років будували б комунізм для ліквідації сіоністів та Ізраїлю з тріумфальною ходою "революції шиїтів" по всьому світу. Ця теократія має свої помилкові парадигми.

Діалог між обома державами чверть століття йде в режимі: Ізраїль – "У нас немає ядерної зброї, але якщо знадобиться, то ми її застосуємо". Іран – "У нас немає ядерної зброї, ми хочемо її мати, але застосовувати не будемо, тому що аятола дозволу не дає". При цьому в Ірані чомусь хочуть мати не "брудні" бомби, їх можна було зробити ще вчора, а саме "чисту", яку, на відміну від КНДР, ніяк за 20 років не зберуть. Чому по сіоністам можна бити тільки "чистою", і в жодному разі "брудною" бомбою - це загадка. Друга загадка, чи має Ізраїль ядерну зброю і скільки, чи це блеф. Третє, чому Ізраїлю можна його мати, а Україні, ПАР та іншим заборонено.

Такий діалог у режимі двох помилкових парадигм можна було продовжувати ще довго, але раптом Нетаньяху чомусь вирішив, саме в ніч із 12 на 13 червня треба терміново бомбардувати Іран. На 12 червня анонсували шостий раунд переговорів в Омані між США та Іраном про те, щоб в Ізраїлі могли спати спокійно. Потім їх перенесли на 14 червня і за добу до них Нетаньягу раптом вирішив бомбардувати Іран. Не після того, як він "проспав" у 2023 році. напад Хамас, та весь світ до 2024 р. з тривогою чекав великої війни Ірану з Ізраїлем, саме зараз. Але така війна не трапилася, і взагалі в Тегерані вкрай мляво реагували на те, що в Ізраїлі називають обрізанням або відрубуванням щупальців у спруту світового тероризму.

Очевидно, причина такої терміновості перебуває не в Ірані, а в Ізраїлі та в Москві, де поки що не кричать радісно, як у жовтні 2023 р., – "Напад Хамас відвернув увагу світу від України". Натомість із почуттям глибокого задоволення констатують стрибок цін на нафту та мріють про зростання цін на газ, а також про те, щоб США та Європа відправили всю зброю до Ізраїлю замість України. З'явилися зручні для Москви наративи під ювілей ООН.

У вересні 1980 р. Москва штовхнула баасистський соціалістичний Ірак до нападу на постреволюційний Іран, побоюючись поширення хвилі "ісламської революції" на окупований Афганістан, радянський Азербайджан та країни Центральної Азії.

Тепер роль такого "штовхача" взяв він Нетаньяху. Не лише на прохання Москви, з яким у нього збігається політика в Сирії, а й за власними мотивами. При цьому обидва партнери зацікавлені, щоб регулярні обміни ракетно-дроновими ударами між Ізраїлем та Іраном тривали якомога довше, і вважають, що зможуть регулювати їх частоту та масштаб на власний розсуд.

Якщо Нетаньяху хотів штовхнути Іран в обійми РФ, це йому однозначно вдалося. Парламент Ірану ратифікував 15 червня договір про військово-стратегічний союз між ним та РФ, який був підписаний Пезешкіаном 17 січня в Москві і з того часу лежав без руху. У Москві весь цей час нили, Україна та Захід ображають її і просили ракети і ще щось у Ірану, посилаючись на цей договір, але в Тегерані не рухалися. Не ворушились незважаючи на те, що у грудні 2024 р. РФ передала Ірану два винищувачі Су-35 і обіцяла ще передати на щось. Це щось явно включає підтримку Іраном агресії РФ проти України, якщо не на зразок КНДР із відправкою військ та мільйона снарядів, то на зразок Асада, який нічого не відправляв, але все голосно схвалював.

Кремлівцям однозначно не подобалося таке мовчання аятол і Нетаньяху в ніч на 13 червня накотив "м'яч" Москві - іранці 15 червня згадали про договір з нею і тепер вимагатимуть від неї ППО та військову авіацію. У Держдумі вже заговорили, що війська до Ірану не відправимо, у них і своїх достатньо, але ППО треба дати, бо якщо нічого не дати, то це буде непристойно. Про авіацію після "Павутини" скромно поки що мовчать. РФ закрила своє консульство в Ірані і почала вивозити членів сімей дипломатів.

Бомбардування Ірану 13 червня явно застало Білий дім зненацька. Рубіо, а потім Трамп, цілком щиро заперечували, що були в курсі. Якби були в курсі, Нетаньяху бомбив би Іран після шостого раунду переговорів, а не до них. Бомбардування було найкращим способом їх зірвати. Тим більше масштабна, яку не можна зам'яти. Другий випадок за шість раундів, коли Ізраїль, стоячи осторонь, намагається зірвати їх, і не допустити, щоб США переконали аятол знайти інший сенс існування Ірану.

Спроба розгорнути ситуацію твердженням, мовляв Трамп давав 60 днів іранцям для підписання договору, а вони не зробили, розсердився, і дав 61-го дня відмашку Нетаньяху, - явна натяжка. Особливо в контексті того, що переговори перенесли з 12 на 14 червня, та дзвінка Нетаньяху до Білого дому після бомбардування. Як заявив Нетаньяху, він повідомив Білому дому, що іранці двічі готували замах на Трампа та заглибився в історію, як вони взагалі не люблять американців. Трамп залишив без коментарів ці замахи на себе і заявив, що, як і раніше, тримає відчинені двері для переговорів з Іраном.

Позиція США та Трампа, якщо Іран хоче отримувати електроенергію на АЕС, то нехай РФ чи Європа постачають йому паливо та стежать, щоб його не перепакували у бомби – "чисті" чи "брудні". За цим також офіційно стежитиме МАГАТЕ, а за нею неофіційно ЦРУ та інші розвідки. Якщо у них буде підозра, що паливо або його відходи йдуть не туди, то процес переривається і розпочинаються розбирання з постачальником. У рамках такої схеми Трамп готовий допустити РФ на переговори в Оман, а Великобританія, Німеччина та Франція зараз знову запропонували себе як постачальники та гаранти. Тому також готові прибути до Оману. Ця схема гарантія де-юре і фактично того, що Іран не вдарить по Ізраїлю ядерною бомбою, але Нетаньяху відкинув її, коли бомбардував Іран.

Проводити паралелі з переговорами у Стамбулі теж некоректно, оскільки вони ведуться під гуркіт канонади між Україною та РФ, а США стоять осторонь та вимагають канонаду негайно припинити. Зойки МЗС РФ, що Україна зриває їх нальотами дронів – це класика російського ідіотизму, оскільки Москва сама призначила режим переговорів під канонаду, а не в тиші. У Москви, як завжди, у всьому винна Україна.

Штучний інтелект, який порадив Нетаньяху бомбити Іран, змарнував кілька факторів, які поступово почнуть давати знати про себе.

Один із них уже рветься назовні – це договір про військово-стратегічне партнерство РФ з Іраном, про який Москва переможно трубила півроку після його підписання. Кремлівці вже не можуть позбутися лише заяви свого МЗС від 13 червня із засудженням Ізраїлю, МАГАТЕ та "західних країн".

Спроба запропонувати РФ як посередника паралельно США у переговорах Ізраїлю з Іраном теж не задовольнить Тегеран, оскільки Трамп неодноразово та публічно давно пропонував Москві таку роль. Нині запропонував ще раз. Якщо РФ її прийме, то відразу перетвориться на очах іранців із сильного союзника на сіренького посередника-пройдисвіта. Тоді в Ірані порушать тему, що їх теж обдурила Москва, як і палестинців, яких вона вигадала у 1960-ті. Як Москва обманювала українців, починаючи з часів договору з Богданом Хмельницьким, а пролетарів усіх країн із будівництвом комунізму – це окрема тема. В Ірані вже можна проводити регіональний з'їзд ошуканих Москвою, інший в Європі, і ще один в Азії.

Якщо РФ виступить зараз у скромній ролі посередника між аятолами та Нетаньяху, то цього буде достатньо, щоб проросійська партія в Ізраїлі опинилася у вкрай неприємній ситуації. У тому числі через її наративи з російсько-української війни. Падаючий "путін" з 13 червня почав мимоволі тягти за собою на дно і партію Нетаньяху, яку готові атакувати навіть її колишні союзники з-поміж ерзац-фашистів. Символічно, якщо згадати, що 12 червня в РФ був святковий день Росії. Тепер парламент Ізраїлю має придумати хоча б одну символічну санкцію проти РФ і, наприклад, перестати продавати її ВПК оснащення металорізальним верстатам, пославшись на союз Москви з Тегераном.

В результаті після 12 червня і своїх "багатоходів" кремлівці опиняються перед вибором - конфлікт з Іраном або конфлікт з Ізраїлем, або конфронтація з обома і в ситуації перспективи конфлікту зі США, оскільки Трамп розчарований поведінкою всіх, включаючи Ілона Маска. Розчарований настільки, що знову пообіцяв РФ проблеми, якщо вона не підпише найближчими днями припинення вогню. Путін відповів, що після 22 червня РФ щось таке можливо і зробить. Очевидно, якщо не влаштує сама собі друге 22 червня з 1941 р., і не зірве переговори в Стамбулі, як зробив Нетаньяху з переговорами в Омані.

Це найочевидніші ходи на "великій шахівниці". Інші поступляться пізніше. Це не часи двополярного світу, коли в шахи грали лише двоє, і Кісінджер вважав себе одним із гравців. Тепер у шахи грають усі. Багатополярочка, та сама, про яку три роки твердили у Москві. Справжня гра тільки починається, і талановиті стратеги використовуватимуть ходи, зроблені стратегами, які уявляють себе геніальними.