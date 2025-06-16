Израильская бомбардировка Ирана перевернула ''шахматную доску''

Партия Нетаньяху грубо перевернула "великую шахматную доску" Киссинджера, когда 13 июня бомбила Иран без видимых причин. Оправдание, если этого не сделать, то через пару недель у Ирана будет ядерная начинка, её мгновенно распихают в средства доставки и отправят в Израиль, – это такая же ложная парадигма, как и те, что создают с 2014 г. в РФ для оправдания свой агрессии против Украины.

Теократический режим в Тегеране около 40 лет рассказывает, что смысл существования Ирана – это уничтожение сионистов, создавших государство Израиль. Интересно, как смог Иран прожить столько веков без сионистов и Израиля? Для иранской теократии эта такая же цель, как и идея о построении коммунизма сначала в отдельно взятом СССР и далее везде. Но когда в 1980-ые пришло понимание, что даже среди членов КПСС мало кому нужен коммунизм, а те, кому нужен, хотят коммунизма без КПСС или второго пришествия Сталина с правильным планом коммунизма, то проект и сам СССР умерли морально за шесть лет.

В случае с Ираном это в исполнении Нетаньяху не сработает. Группа Нетаньяху явно не у того искусственного интеллекта консультировалась, когда приняла решение капитально бомбить Иран, исходя из фразы Ленина – "Стена то гнилая, ткни и развалится". Поэтому невыполнимо обещание правительства Нетаньяху принудить Иран к капитуляции за несколько дней или недель и заставить поклясться не иметь АЭС, не обогащать уран и не иметь ракет с дальностью полёта свыше 2 тыс. км. Израиль, в отличие от сказок КПСС о коммунизме, существует и грубо напомнил иранцам о себе бомбардировками.

Если бы не бомбардировка 13 июня, то в Иране ещё 40 лет строили бы коммунизм для ликвидации сионистов и Израиля с триумфальным шествием шиитской "революции" по всему миру. У этой теократии свои ложные парадигмы.

Диалог между обоими государствами четверть века идёт в режиме: Израиль – "У нас нет ядерного оружия, но если понадобится, то мы его применим". Иран – "У нас нет ядерного оружия, мы хотим его иметь, но применять не будем, так как аятолла разрешения не даёт". При этом в Иране почему-то хотят иметь не "грязные" бомбы, их можно было сделать ещё вчера, а именно "чистую", которую в отличие от КНДР, никак за 20 лет не соберут. Почему по сионистам можно бить только "чистой", и ни в коем случае "грязной" бомбой, – это загадка. Вторая загадка, есть ли у Израиля ядерное оружие и сколько, или это блеф. Третья, почему Израилю можно его иметь, а Украине, ЮАР и другим запрещено.

Такой диалог в режиме двух ложных парадигм можно было продолжать ещё долго, но вдруг Нетаньяху почему-то решил, именно в ночь с 12 на 13 июня надо срочно бомбить Иран. На 12 июня был анонсирован шестой раунд переговоров в Омане между США и Ираном о том, чтобы в Израиле могли спать спокойно. Затем их перенесли на 14 июня и за сутки до них Нетаньяху вдруг решил бомбить Иран. Не после того, как он "проспал" в 2023 г. нападение Хамас, и весь мир до 2024 г. с тревогой ждал большой войны Ирана с Израилем, а именно сейчас. Но такая война не случилась, и вообще в Тегеране крайне вяло реагировали на то, что в Израиле называют обрезанием или отрубание щупальцев у спрута мирового терроризма.

Явно, причина такой срочности находится не в Иране, а в Израиле и в Москве, где пока не кричат радостно, как в октябре 2023 г., – "Нападение Хамас отвлекло внимание мира от Украины". Зато с чувством глубокого удовлетворения констатируют скачок цен на нефть и мечтают о росте цен на газ, а также о том, чтобы США и Европа отправили всё оружие в Израиль вместо Украины. Появились и удобные для Москвы нарративы под юбилей ООН.

В сентябре 1980 г. Москва толкнула баасистский социалистический Ирак к нападению на постреволюционный Иран, опасаясь распространения волны "исламской революции" на оккупированный Афганистан, советский Азербайджан и страны Центральной Азии.

Теперь роль такого "толкача" взял на себя Нетаньяху. Не только по просьбе Москвы, с которой у него совпадает политика в Сирии, но и по собственным мотивам. При этом оба партнёра заинтересованы, чтобы регулярные обмены ракетно-дроновыми ударами между Израилем и Ираном длились как можно дольше, и полагают, что смогут регулировать их частоту и масштаб по своему усмотрению.

Если Нетаньяху хотел толкнуть Иран в объятия РФ, то это ему однозначно удалось. Парламент Ирана ратифицировал 15 июня договор о военно-стратегическом союзе между ним и РФ, который был подписан Пезешкианом 17 января в Москве и с тех пор лежал без движения. В Москве всё это время ныли, Украина и Запад обижают её и просили ракеты и ещё что-то у Ирана, ссылаясь на этот договор, но в Тегеране не шевелились. Не шевелись несмотря на то, что в декабре 2024 г. РФ передала Ирану два истребителя Су-35 и обещала ещё передать взамен на что-то. Это что-то явно включает поддержку Ираном агрессии РФ против Украины, если не по образцу КНДР с отправкой войск и миллиона снарядов, то по образцу Асада, который ничего не отправлял, но всё громко одобрял.

Кремлёвцам однозначно не нравилось такое молчание аятолл и Нетаньяху в ночь на 13 июня накатил "мяч" Москве – иранцы 15 июня вспомнили о договоре с ней и теперь будут требовать от неё ПВО и военную авиацию. В Госдуме уже заговорили, что войска в Иран не отправим, у них и своих предостаточно, но ПВО надо дать, так как если ничего не дать, то это будет неприлично. Об авиации после "Паутины" скромно пока молчат. РФ закрыла также своё консульство в Иране и начала вывозить членов семей дипломатов.

Бомбардировка Ирана 13 июня явно застала Белый дом врасплох. Рубио, а затем Трамп вполне искренне отрицали, что были в курсе. Если бы были в курсе, то Нетаньяху бомбил бы Иран после шестого раунда переговоров, а не до них. Бомбардировка была лучшим способом их сорвать. Тем более, масштабная, которую нельзя замять. Второй случай за шесть раундов, когда Израиль, стоя в стороне, пробует сорвать их, и не допустить, чтобы США убедили аятолл найти другой смысл существованию Ирана.

Попытка развернуть ситуацию утверждением, мол Трамп давал 60 дней иранцам для подписания договора, а они не сделали, осерчал, и дал в 61-ый день отмашку Нетаньяху, – явная натяжка. Особенно в контексте того, что переговоры перенесли с 12 на 14 июня, и звонка Нетаньяху в Белый дом после бомбардировки. Как заявил Нетаньяху, он сообщил Белому дому, что иранцы дважды готовили покушение на Трампа и углубился в историю, как они вообще не любят американцев. Трамп оставил без комментариев эти покушения на себя и заявил, что по-прежнему держит открытой дверь для переговоров с Ираном.

Позиция США и Трампа, если Иран хочет получать электроэнергию на АЭС, то пусть РФ или Европа поставляют ему топливо и следят, чтобы его не перепаковали в бомбы – "чистые" или "грязные". За этим также будет официально следить МАГАТЭ, а за нею неофициально ЦРУ и другие разведки. Если у них будут подозрение, что топливо или его отходы идут не туда, то процесс прерывается и начинаются разборки с поставщиком. В рамках такой схемы Трамп готов допустить РФ на переговоры в Оман, а Великобритания, Германия и Франция сейчас опять предложили себя в качестве поставщиков и гарантов. Поэтому тоже готовы прибыть в Оман. Эта схема гарантия де-юре и де-факто того, что Иран не ударит по Израилю ядерной бомбой, но Нетаньяху отверг её, когда бомбил Иран.

Проводить параллели с переговорами в Стамбуле тоже некорректно, так как они ведутся под грохот канонады между Украиной и РФ, а США стоят в стороне и требуют канонаду немедленно прекратить. Вопли МИД РФ, что Украина срывает их налётами дронов – это классика российского идиотизма, так как Москва сама назначила режим переговоров под канонаду, а не в тишине. У Москвы, как всегда, во всём виновата Украина.

Искусственный интеллект, посоветовавший Нетаньяху бомбить Иран, упустил из виду несколько факторов, которые постепенно начнут давать знать о себе.

Один из них уже рвётся наружу – это договор о военно-стратегическом партнёрстве РФ с Ираном, о котором Москва победно трубила полгода после его подписания. Кремлёвцы уже не могут отделаться лишь заявлением своего МИД от 13 июня с осуждением Израиля, МАГАТЭ и "западных стран".

Попытка предложить РФ как посредника параллельно США в переговорах Израиля с Ираном тоже не удовлетворит Тегеран, поскольку Трамп неоднократно и публично давно предлагал Москве такую роль. Сейчас предложил ещё раз. Если РФ её примет, то сразу превратится в глазах иранцев из сильного союзника в серенького посредника-проходимца. Тогда в Иране поднимут тему, что их тоже обманула Москва, как и палестинцев, которых она придумала в 1960-ые. Как Москва обманывала украинцев, начиная со времён договора с Богданом Хмельницким, а пролетариев всех стран со строительством коммунизма – это отдельная тема. В Иране уже можно проводить региональный съезд обманутых Москвой, другой в Европе, и ещё один в Азии.

Если РФ выступит сейчас в скромной роли посредника между аятоллами и Нетаньяху, то этого будет предостаточно, чтобы пророссийская партия в Израиле оказалась в крайне неприятной ситуации. В том числе и из-за её нарративов по российско-украинской войне. Падающий "путин" с 13 июня начал непроизвольно утягивать за собой на дно и партию Нетаньяху, которую готовы атаковать даже её бывшие союзники из числа эрзац-фашистов. Символичненько, если вспомнить, что 12 июня в РФ был праздничный день расеи. Теперь парламент Израиля должен придумать хотя бы одну символичную санкцию против РФ и, например, перестать продавать её ВПК оснастку к металлорежущим станкам, сославшись на союз Москвы с Тегераном.

В результате после 12 июня и своих "многоходовочек" кремлёвцы оказываются перед выбором – конфликт с Ираном или конфликт с Израилем, или конфронтация с обоими и в ситуации перспективы конфликта с США, поскольку Трамп разочарован поведением всех, включая Илона Маска. Разочарован настолько, что опять пообещал РФ проблемы, если она не подпишет в ближайшие дни прекращение огня. "Путин" ответил, что после 22 июня РФ что-то такое возможно и сделает. Разумеется, если не устроит сама себе второе 22 июня с 1941 г., и не сорвёт переговоры в Стамбуле, как сделал Нетаньяху с переговорами в Омане.

Это самые очевидные хода на "великой шахматной доске". Другие проступят позже. Это не времена двухполярного мира, когда в шахматы играли только двое, и Киссинджер считал себя одним из игроков. Теперь в шахматы играют все. Многополярочка, та самая, о которой три года твердили в Москве. Настоящая игра только начинается, и талантливые стратеги будут использовать хода, сделанные стратегами, мнящими себя гениальными.