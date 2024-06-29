Що ж, судячи з того, що пишуть американські медіа про дебати між Трампом і Байденом – Байден їх програв.

Через фізичний стан. Він просто виглядав дряхліше Трампа. Хоча ніби й без якихось провалів, але 81 рік – це 81 рік. Плюс – вперті підозри щодо хвороби Паркінсона.

Його головним завданням було впевнити виборця у своїй енергії та готовності управляти. Не запевнив.

Відповідно, зростає шанс на його заміну іншим кандидатом від демократів.

Наприклад, губернатором Каліфорнії Гевіном Ньюсомом.

Для того, щоб це сталося, Байден сам має відмовитися від балотування. І тоді в серпні на з'їзді може статися вікопомна заміна.

Враховуючи, що величезна частина виборців не хочуть голосувати ні за Байдена, ні за Трампа, то заміна Байдена потенційно може вплинути і на республіканців.

Коротше, здається, зміни в Білому Домі невідворотні.

Питання тільки в тому, хто прийде. І як до цього підготується Україна.

Але на місці Зеленського я би вже зараз активно працював з республіканцями і їх виборцями. Наприклад, по християнській тематиці.

Як показав кейс із спікером Джонсоном – робе аж гуде.