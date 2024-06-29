Что ж, судя по тому, что пишут американские медиа о прениях между Трампом и Байденом – Байден их проиграл.

Из-за физического состояния. Он просто выглядел дряхлее Трампа. Хотя вроде и без каких-либо провалов, но 81 год – это 81 год. Плюс – упрямые подозрения по поводу болезни Паркинсона.

Его главной задачей было убедить избирателя в своей энергии и готовности управлять. Не заверил.

Соответственно, растет шанс на его замену другим кандидатом от демократов.

К примеру, губернатором Калифорнии Гевином Ньюсомом.

Для того чтобы это произошло, Байден сам должен отказаться от баллотирования. И тогда в августе на съезде может произойти достопамятная замена.

Учитывая, что огромная часть избирателей не хотят голосовать ни за Байдена, ни за Трампа, замена Байдена потенциально может повлиять и на республиканцев.

Короче, кажется, изменения в Белом Доме неотвратимы.

Вопрос только в том, кто придет. И как к этому готовится Украина.

Но на месте Зеленского я бы сейчас активно работал с республиканцами и их избирателями. К примеру, по христианской тематике.

Как показал кейс со спикером Джонсоном - делает гудит.