Підсумки тижня: мита Трампа, безпілотники в Польщі та нова ідеологема КНР

Мита Трампа, знижки для Індії, безпілотники в Європі, нова ідеологічна стратегія Китаю.

Мита Трампа

Трамп заявив, що готовий ввести санкції проти Росії, якщо всі інші (ЄС) введуть 50% відсоткові мита проти Індії та Китаю. На жаль, маємо констатувати кілька речей:

- Трамп, де-факто, визнав, що одноосібно впливати на Росію Вашингтон не може.

- ЄС не може і не буде вводити мита проти Китаю (як мінімум в таких відсотках), бо це призведе до колапсу європейської економіки.

- Ми і надалі будемо спостерігати розсинхронізацію санкцій США та ЄС, що дозволить Росії дещо швидше і дещо дешевше обходити санкції.

- На жаль, Трамп досі знаходиться в ілюзії того, що він зможе отримати від Росії доступ до рідкоземів Арктики (про це завтра опублікую нове велике дослідження яке провів аналітичний центр Ділова Столиця)

- Всі ці речі ще більше показують правдивість гіпотези, що США, в силу безпекової безпомічності Європи, вважають, що саме ЄС має стати "дійною коровою", яка має профінансувати нове відродження економіки Америки (між іншим, Індія та Китай точно так само дивляться на Росію).

Знижка для Індії

Агенство Reuters опублікувало дослідження про те, що індійські компанії почали вимагати знижку в 10% на російську нафту через санкції. І це буде проблемою для росіян, бо схоже, індуси ідуть на цей крок, розуміючи, що саме таку знижку отримали китайці.

В цілому, зараз стартував новий сезон війни за знижки і в найближчий час повернення до попередніх цифр в 3-5% не буде.

Згідно з офіційними даними російської митниці, профіцит зовнішньої торгівлі РФ за січень-лютий 2025 склав 77 млрд доларів (мінус 14.13% рік до року). І тут треба звернути увагу - ми не бачимо тут тіні. З великою долею імовірності можна говорити, що по року результати будуть значно гіршими. Це, звичайно, не колапс, але це вагомий удар по спроможності підтримувати війну в високій інтенсивності. І, тим більше, відкривати наземну операцію в Європі.

Безпілотники в Польщі

Удар по Польщі, а потім безпілотник в Румунії - це, звичайно, спроба промацати червоні лінії і спроба посіяти хаотизацію у внутрішній політиці Польщі та ЄС. Про це багато писалося і говорилося на тижні і я на цьому не буду зупинятися. Тут зверну увагу на деякі інші аспекти.

Нам просто необхідно стати потрібними НАТО в навчанні по боротьбі з безпілотниками. Наша позиція "приіздіть до нас" і сміх, що вони бояться - контрпродуктивні. Ми маємо показати свою важливість для наших сусідів, бо це єдина можливість зламати той вал негативу, який зараз буде розгортатися. І якщо ви думаєте, що поляки не моніторять наші мережі - ви глибоко помиляєтеся. При цьому, нам надважливо не влізти у внутрішню боротьбу між командами президента і премʼєра. Навіть якщо позиція однієї сторони нам більше подобається. Важливо звернути увагу на екстрений візит міністра закордонних справ Китаю до Варшави. Причиною стало перекриття кордону з Білоруссю. Справа в тому, що 10% китайського експорту в Європу йде через Білорусь. Закриття кордону Польщею - закриває всю цю частину експорту (Китай і Литва не мають дипломатичних стосунків). Масла в вогонь підлила Захарова, яка зробила істеричну заяву з вимогою терміново відкрити кордон (зрозуміло, що після цього Польща точно відмовиться це робити). Але за цією ситуацією треба обовʼязково слідкувати, бо Польща останні роки дуже хотіла стати таким собі хабом для Китаю (вікном в Європу). Звичайно, зараз ситуація змінилася через позицію США, але поляки, не виключено, що будуть пробувати викрутити зі свого положення максимум. Ми ж, на жаль, навіть не думаємо про це. Російські безпілотники точно призведуть до затягування із відкриттям кордонів з Білоруссю. Іншими словами, росіяни точно нагадили Китаю. Схоже, що зальоти російських безпілотників на територію НАТО стануть новою реальністю. НАТО зрозуміє, що потрібно хоч щось робити тільки після першого реального удару. І навіть тоді, є великі питання чи буде хоч якась відповідь. Наша ж головна задача формувати єдину повістку дня: більше зброї для України, щоб Україна на своїй території збивала максимум безпілотників. Наша нинішня гра позиція по створенню спільної ППО і ПРО з НАТО - міф. Цього в найближчі пару років не буде. Це те саме, як мантра: запросіть Україну до НАТО.

Нова ідеологема КНР

Інститут Сіньхуа (аналітичний центр при державному інформагентстві, який є частиною мʼякої сили КПК видав дуже сконцентровану (32 сторінки) ідеологему того, як і куди має рухатися Китай. Хочу окремо звернути увагу на те, що ця доповідь стала, де-факто, продовженням заяви керівника КНР Сі Цзіньпіня про необхідність зміни "світового управління". А сам текст Сіньхуа, попри реверанси в сторону багатополярності, є доктриною двполярного світу і протистояння зі США.

Ось головні тези: США ведуть "колонізацію свідомості" через цінності, медіа, культуру та інститути, намагаючись утримати глобальне домінування. Автори закликають країни Глобального Півдня до пробудження, звільнення від ідеологічної залежності від Заходу та утвердження власного шляху розвитку. Китай у цьому процесі представлений як ключовий рушій — із ініціативами Global Development Initiative (Глобальна ініціатива розвитку,, Global Security Initiative (Глобальна ініціатива безпеки), Global Civilization Initiative (Глобальна ініціатива цивілізацій) та Global Governance Initiative (Глобальна ініціатива врядування), які мають запропонувати альтернативу американській моделі.

Головні висновки авторів

Незалежність свідомості — умова незалежного розвитку.

Лише відкинувши залежність від західних цінностей, країни можуть стати справді самостійними у виборі шляхів модернізації.

Культурна впевненість = національна сила.Країни мають опиратися на власну історію й культуру як фундамент стабільності та розвитку. Діалог цивілізацій замість конфронтації.

Жодна цивілізація не є вищою за інші; прогрес можливий лише через взаємне навчання та взаємоповагу, а не через "зіткнення цивілізацій".

Імперські проєкти приречені.

Історія показує, що будь-які спроби нав’язати свою модель цивілізації іншим у підсумку зазнають краху.

Майбутнє за багатополярним світом.Розрив "уз колонізації свідомості" відкриє шлях до нової глобальної цивілізації, де різні моделі співіснуватимуть на засадах рівності, а людство зможе будувати "спільноту єдиної долі".

Ще раз повторюся. Це не про багатополярність. Це про двополярний світ. Україна, на жаль, навіть не бачить подібних документів. Про аналіз я взагалі мовчу.