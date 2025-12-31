''Виснаженість'' України – брехня

За підсумками поточного року Україна, цілком ймовірно, зможе констатувати номінальне відновлення довоєнного показника ВВП. У 2021 році він у доларах склав 195,38 млрд., за даними МВФ. На цей рік різні інституції прогнозують номінальний ВВП від 8.5 до 9 трлн грн, що, неважко порахувати, більше за 200 млрд.

Це не враховує доларову інфляцію, але все ж ВВП стабільно зростає з 2022 року. І це — при колосальному відтоку найбільш економічного населення, ударах по енергетичній, морській та залізничній інфраструктурах. Людей стало значно менше, електроенергія — через раз, але ВВП відновлюється.

Ви скажете, що статистика — це такий вид державної брехні, цифри на хліб не намажеш.

Добре, глянемо на той матеріальний світ, у якому живе українець — це житло, автівки, ресторани.

На початку 2023 року оренда однокімнатних квартир у Києві була близько 10 тис грн/місяць. Грудень 2025 - приблизно 16 тис грн, влітку сягала 18-20 тисяч. Це, крім усього іншого, означає, що у людей є гроші знімати житло. Цей факт підтверджує і державна статистика — ріст середньої зарплати стабільно перевищує інфляцію:

2023: +3,7%

2024: +15,6%

2025: +3,9% (прогноз)

Єдине що, це на фоні зменшення реальної грошової винагороди військовослужбовців. От де реальне виснаження.

Автомобілі. У 2023 році первинні реєстрації нових легкових авто зросли приблизно на 60,6 %. У 2024 нових машин зареєстровано 14 % більше.

Дані по місяцях 2025 року демонструють зростання продажів у річному порівнянні. У вересні 2025 року українці придбали понад 6,8 тис. нових авто — це десь 20 % більше, ніж у вересні 2024. У жовтні 2025 — близько 7,3 тис. (+34 % до жовтня 2024). У листопаді 2025 — близько 8,3 тис. нових авто, що на приблизно 58 % більше, ніж у листопаді 2024.

Словом, 2025 рік загалом теж демонструє позитивну річну динаміку, зростання обсягів нових авто майже по кожному місяцю порівняно з 2024. Чи це "виснаження"?

Ресторани. Тут має бути з 2024 суцільна боязнь ТЦК і сидіння по домах. Але ні. Наприклад, у Києві було відкрито до 215 закладів (ресторанів/барів/кав’ярень/стрітфудів).

Чистий приріст по Україні у 2025 становив приблизно 2 728 закладів. Це значно менше, ніж в попередньому році, але цілком відповідає реаліям. Надалі можливий і спад, але поки його не видно.

***

Завдяки іноземній допомозі і зусиллям самих українців, Україна економічно зростає попри війну, попри серйозні, але не критичні проблеми. Що можна сказати точно — про якусь виснаженість війною тут говорити не приходиться.

Так, усі сили РФ зараз кинула на наше знищення, але це їй ніяк не вдається.

Так, напруженість і невизначеність є, але економіка точно не є аргументом на користь капітулянства (як і НІЩО інше). Навпаки, це сильний аргумент за подальший контр-спротив атакам РФ, свідчить про життєздатність країни, дієвість її партнерів і наявність ресурсів як для відносно спокійного життя тилу, так і для забезпечення активних бойових дій.