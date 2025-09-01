Історичні результати саміту ШОС у Китаї

1. Визнання переваги Китаю над США у світовому масштабі та розвитку.

2. Визнання найбільшого внеску Лідера Китаю Сі Цзіньпіна у розвитку ШОС як перспективної геополітичної структури та механізму.

3.Публічна відмова путінської Росії від своєї зони впливу в Центральній Азії, від Киргизії до Афганістану.

4. Збереження непорушності міжнародних кордонів країн ШОС. Жодних переворотів Кремля або "СВО" Росії в Центральній Азії, особливо Азербайджані та Казахстані. Зниження рівня конфліктності між країнами ШОС та миротворча роль Китаю.

5. Початок процесу притирання країн ШОС під егідою Пекіна.

6. Стартував процес авторитарної уніфікації політичних систем країн ШОС за прикладом країн РЕВ та Варшавського договору при СРСР. Створення єдиного авторитарного простору у Центральній Азії та обмін досвідом.

7. Вироблення спільної стратегії щодо тарифної політики президента США Трампа.

8. Пошук спільних інтересів БРІКС та ШОС у період кризи глобалізму та Заходу.

9. Загальне використання Китаєм та ШОС модної концепції Глобального Півдня та багатополярності.

Решта у секретних міжурядових протоколах.