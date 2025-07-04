Історичний готель у Гельсінкі приєднається до бренду Waldorf Astoria

Гельсінкі готується стати першим містом у Північних країнах, яке прийматиме готель Waldorf Astoria. Компанія Hilton уклала партнерство з M&L Group для ребрендингу готелю The Hotel Maria, розташованого в районі Круунунхака у столиці Фінляндії. Цей район відомий своїми неокласичними будівлями та тихою атмосферою, а також близькістю до історичного центру Гельсінкі. Повний ребрендинг планується завершити до кінця 2025 року. Гостям не доведеться змінювати свої плани, оскільки готель залишатиметься відкритим і працюватиме як зазвичай, поки оновлення відбуватимуться у фоновому режимі.

Будівля готелю датується 1880-ми роками і розташована на тихій вулиці, оточеній посольствами, міністерствами та житловими дворами. У рамках оновлення готелю додаються нові зручності, які відповідають очікуванням сучасних мандрівників, але зберігають місцевий колорит:

Велнес-зона з традиційною фінською сауною та кімнатами для релаксу

Сучасна фітнес-студія, обладнана для щоденного використання

Ресторани на території, які подають місцеві та сезонні страви від ранку до вечора

Ці нововведення спрямовані на підтримку гостей, які цінують комфорт і культурний контекст під час перебування.

"Ми раді співпраці з M&L Group, щоб представити бренд Waldorf Astoria у Фінляндії. Наближаючись до 300 розкішних готелів у регіоні EMEA, приємно підписати угоду про перший готель у Північних країнах. Столиця Фінляндії останніми роками демонструє зростання туристичного попиту, і ми з нетерпінням чекаємо на задоволення потреб ще ширшої аудиторії мандрівників, відкриваючи нашу четверту власність у місті", — Патрік Фіцгіббон, старший віце-президент з розвитку, Європа, Близький Схід і Африка, Hilton.

Прямо через дорогу від готелю розташована брукована вулиця Софіянкату, одна з найстаріших збережених вулиць Гельсінкі. Вона пропонує тихий маршрут між історичними будівлями і виходить на Ринкову площу, де відвідувачі можуть спостерігати за поромами або переглядати продуктові кіоски, що продають смажену корюшку та місцеві ягоди. За кілька хвилин ходьби ви потрапите на променад Еспланада — бульвар, обсаджений деревами, де місцеві жителі відпочивають на лавках, слухають вуличних музикантів або заходять до старовинних кафе, таких як Kappeli.

За кілька кроків від готелю височіє Гельсінський собор із його м’яким зеленим куполом і високими білими колонами. Це одна з тих будівель, яка тихо підказує, що ви в Гельсінкі, ще до того, як ви перевірите карту. За кілька вулиць звідси стоїть будинок Седергольма — найстаріша кам’яна будівля в центрі Гельсінкі, датована 1757 роком. Ці пам’ятки надають мандрівникам прямий зв’язок із багатошаровою історією Гельсінкі, і всі вони знаходяться в пішій доступності від нового готелю.

Вид із Ринкової площі на Сенатський пагорб. Джерело: unsplash Вид із Ринкової площі на Сенатський пагорб. Джерело: unsplash

Якщо ви відвідуєте Гельсінкі, це не просто чергове відкриття готелю. Це шанс зупинитися в самому серці міста, де можна ходити пішки майже всюди і відчувати місцевий ритм без потреби в карті. На відміну від готелів біля вокзалу чи аеропорту, це місце пропонує прямий доступ до парків, невеликих магазинів і прибережних стежок. Оскільки Гельсінкі перетворюється з міста для транзитних зупинок на повноцінний туристичний напрямок, це відкриття відображає, як міський туризм у Північних країнах стає більш багатошаровим і глибоко вкоріненим у місцеву культуру.