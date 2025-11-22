Справжня мета ''плану Трампа''

Фактична мета "плану Трампа", розуміє він це чи ні, - не в тому, щоби встановити якийсь нехай і несправедливий, але все-таки мир, а в тому, щоб забезпечити Путіну умови для продовження війни та повного військового знищення України. Російські агенти Віткофф і Дмитрієв написали цей маячний план і передали Трампу як нібито узгоджений з Путіним. Однак Путін не має наміру його виконувати і навіть на таких вигідних для себе умовах припиняти війну. Про це він уже прямо сказав сьогодні. Історія з "планом Трампа" йому потрібна лише як бомба під українською державою.

Путіну необхідно, щоб Зеленський офіційно оголосив, що ухвалює умови американського президента. У такому разі, як сподіваються у Кремлі, в Україні розпочнеться розкол, масовий рух проти чинної влади – в елітах, армії та суспільстві. Це, за тим самим розрахунком, послабить обороноздатність України.

А далі Путін почне тиснути на Трампа та Україну, виставляючи нові умови. Наприклад, російський диктатор скаже, що готовий розглянути цей план лише після того, як Україна вже виконає частину його пунктів: наприклад, покине Донбас, а Захід припинить постачати Україні зброю. У такій ситуації Трампу або доведеться визнати, що його план провалився, а він - старий бовдур, який довірився кремлівським шахраям (цього, звичайно, він не робитиме), або продовжувати тиснути на Україну, щоб вона виконала нові ультимативні вимоги Путіна.

Путін завжди діє в рамках типової бандитської логіки: варто поступитися йому чимось - він далі намагатиметься нагнути супротивника все нижче і нижче.

Проте розрахунок Кремля не спрацює. Його помилка у тому, що росіяни судять про Україну собою. Але Україна – демократична держава. Зеленський у принципі згідно із законом не має повноважень приймати багато положень капітулянтського плану американців. Як кажуть мої українські друзі, якби Зеленський пішов на поводу у Трампа, Рада його просто змістила б за звинуваченням у національній зраді, спокійно в рамках демократичних процедур. І робити цього він не буде.

А ось тут — цитата з Медведєва, де він ще кілька років тому п'яною лавкою виговорив плани Кремля щодо дестабілізації ситуації в Україні з метою "остаточного вирішення українського питання".

"Якщо все ж таки відбудеться (Україна піде на поступки Путіну), у Києві швидко почнеться новий, третій кривавий майдан, який змете нинішню хунту і приведе до влади ще радикальнішу…

Правляча кліка на чолі з ганчірковим паяцем біжить на Захід або буде роздерта натовпом.

І тоді настане час остаточно розчавити гадину. Вбити довгий сталевий цвях у кришку труни бандерівської квазідержави. Знищити залишки його кривавої спадщини і повернути землі в лоно землі Руської".