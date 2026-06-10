Іран не боїться Трампа

Декілька днів тому Трамп позначив нову червону лінію: війна в Ірані відновиться, лише якщо загинуть американські військові. Іран збив американський гелікоптер Apache над Ормузькою протокою. Обидва пілоти вижили і були врятовані за допомогою безпілотного морського дрону.

Найбільше полегшення від їхнього порятунку відчули, мабуть, у Тегерані.

США завдали "пропорційних ударів" по іранським цілям. Іран відповів ракетами по американській базі Аль-Азрак в Йорданії та базі Аль-Джахра в Кувейті, а також дронами П'ятого флоту в Бахрейні. Вашингтон заявив, що це не заважає переговорам. "Ми у фінальній стадії угоди", - знову каже Трамп.

Іран збив американський військовий гелікоптер. Атакував американські бази у двох країнах. Вдарив по П'ятому флоту. І після всього цього США прагнуть повернутися за стіл переговорів.

Можна назвати це неймовірною витримкою та стратегічним терпінням. Можна небажанням дивитися в обличчя реальності. Реальність же така: Іран давно зрозумів, що червоні лінії Трампа написані зникаючим чорнилом. Отже, можна продовжувати.