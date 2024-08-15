Ідеальний сніданок з лавашу

Якщо ви думаєте, що вже спробували всі можливі комбінації для цього універсального продукту, то тримайтеся міцніше — на підході рецепт №1501

Такий лаваш точно потішить вас і додасть енергії та задоволення на цілий день.

Інгредієнти:

• Тунець;

• Квасоля готова;

• Помідор;

• Цибуля;

• Кінза;

• Спеції, сіль, перець;

• Олія;

• Лаваш;

• Моцарела;

• Яйце варене.

Спосіб приготування:

1. Для салату змішати тунець, квасолю, порізаний помідор, цибулю, кінзу, спеції та олію.

2. Моцарелу порвати на шматочки, яйце порізати на пластини.

3. На лаваш викласти шарами: сир, салат, яйце, посолити та поперчити, і знову сир. Скласти вдвоє.

4. Невелику кількість олії розігріти на сковорідці.

5. Смажити лаваш з обох боків до золотистої та хрумкої скоринки.

Прикрасити авокадо за бажанням.