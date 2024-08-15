Идеальный завтрак из лаваша
Если вы думаете, что уже попробовали все возможные комбинации для этого универсального продукта, то держитесь покрепче — на подходе рецепт №1501
Такой лаваш точно порадует вас и добавит энергии и удовольствия на целый день.
Ингредиенты:
• Тунец;
• Фасоль готова;
• Помидор;
• Лук;
• Кинза;
• Специи, соль, перец;
• Масло;
• Лаваш;
• Моцарелла;
• Яйцо вареное.
Способ приготовления:
1. Для салата смешать тунец, фасоль, порезанный помидор, лук, кинзу, специи и растительное масло.
2. Моцареллу порвать на кусочки, яйцо порезать на пластины.
3. На лаваш выложить слоями: творог, салат, яйцо, посолить и поперчить, и снова творог. Сложить вдвое.
4. Небольшое количество растительного масла разогреть на сковороде.
5. Жарить лаваш с обеих сторон до золотистой и хрустящей корочки.
Украсить авокадо по желанию.