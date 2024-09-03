Гірші за нацистів: як комуністи знищували людей в концтаборах

3 вересня 1932 року в СРСР почалося будівництво каналу імені москви довжиною 128 кілометрів, який з`єднав річки Волга і москва.

Для будівництва каналу 14 вересня було створено один з найбільших концтаборів в СРСР - "Дмитровлаг". За 5 років через нього пройшло за офіційною інформацією до 700 тисяч з/к. Але насправді точна кількість невідома. Є відомості що лише на 1 січня 1933 року кількість з/к склала 1 мільйон 200 тисяч. Які швидко вимирали і їм на зміну приганяли інші тисячі. З тих, хто, рятучись від голоду, схопив на колгоспному полі жменю колосків.

Для порівняння: за неповні 8 років існування сумнозвісного нацистського контбару Бухенвальд в ньому загалом було 250 тисяч в`язнів.

Люди в комуністичному концтаборі працювали до смерті. Лише в лікарнях офіційно зафіксовано 22 842 смерті. Але це офіційно. Переважно вмирали не в лікарнях, а на робочому місці, в бараках або були розстріляні. От вам спогади очевидця:

"Тисячі брудних змучених людей борсалися на дні котловану до пояса в бруді. А вже був жовтень, листопад, холоди стояли страшні! І головне, що запам'яталося: ув'язнені були виснажені гранично і завжди голодні.

Дивимося: то один, то другий зек у бруд падають. Це помирали від слабкості: межа сил наступала. Мертвих складали на візки - "грабарки" і відвозили.

Ближче до ночі, щоб не було випадкових свідків… тяглися з каналу цілі каравани "грабарок" з трупами, одягненими в нижню рвану білизну. Коней поганяла спеціальна похоронна команда. Ями, довгі й глибокі, викопувалися в гаю напередодні вдень. Людей скидали в могильники абияк, один на одного, мов худобу. Тільки-но поїде один караван - за ним приїжджає інший. І знову скидають людей у ​​ями..."

Як зазначав один з дослідників трагедії каналу В. С. Барковський, який все життя працював тут на керівній посаді, кількість жертв насправді сягає від 700 тисяч до 1,5 мільйонів. Практично біля кожногот гідровузла, де велися великі роботи, зустрічаються навали людських скелетів. Канал буквально стоїть на кістках.

А "Дмитровлаг" не найбільший і не найстрашніший з 427 радянських концтаборів. Можна навіть сказати - зразково-показний, бо до москви близько був.

Для порівняння: кількість загиблих в Бухенвальді - 56 тисяч.

Найстрашніше й нейцинічніше: з/к навіть нагороджували нагрудним знаком "Ударник строительства канала Москва-Волга". Нацисти в Бухенвальді не додумалися до нагород.

Але нацистів судили й повісили. А комуністів ніхто не судив. От в чому різниця. До слова: мало хто знає, але з 1945 по 1950 роки Бухенвальд діяв за своїм прямим призначенням: як концтабір, але вже радянський. За цей час через нього пройшли 28 455 в`язнів, з яких померли 7 113 - кожен четвертий.

Пломбір, кажуть?

Ковбаса подвадвадцять, кажуть?

Рогалики пошістькопійок?..