Холод позаду: де в Україні очікується суттєве потепління

Все! Холодяка - позаду.

Ще, звичайно, свіжувате повітря, проте нахабних нещодавніх +6+9 градусів не буде.

У понеділок-вівторок температура повітря в Україні очікується стриманою, +12+18 градусів.

У середу, 21-22-го травня, нарешті градуси підуть вгору, лише 23-24 травня на заході та півночі вискочить, як Пилип з конопель, короткочасне похолодання.

Проте атмосфера дасть йому, похолоданню, дзвінкого щибля в ніс і знову з 25-26-го травня теплО розіллється синоптичною приємністю усією Україною.

А з наступного понеділка, з 26-го травня, можна нарешті починати бурчати, що вже спекотно і нема чим дихати))

Дощі, на відміну, від температури повітря втримають стабільну позицію - поки що переважатиме волога погода.

Завтра, 19-го травня, в Україні пройдуть дощі різної інтенсивності. Подекуди гримітимуть грози!

У східних областях та на півдні очікується сильний південно-західний вітер із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря найвищою передбачається у понеділок на сході та півдні, +15+22 градуси.

Найнижчою - у західних областях, +9+14 градусів.

У більшості областей України протягом дня +14+18 градусів.

У Києві 19-го травня вночі та вранці - без опадів, вдень у понеділок очікується дощова погода. Парасолі, "каптопреси"!

Протягом дня температура повітря в столиці становитиме +14+16 градусів.

Надалі в Києві тепло-тепліше, лише 24-го травня, у наступну суботу, короткочасне - короткочасне! - похолодання, далі знову буде вже тепла погода.

У нас в Голосіївському парку ще цвітуть прекрасні магнолії.