Головна причина, через яку Трамп розпочав 28 лютого операцію "Епічна лють" – це не багаторічні скарги Нетаньяху, що Тегеран через тиждень скине на Ізраїль ядерну бомбу та зрівняє із землею Єрусалим та мечеть аль-Акса. Головна причина – це військово-стратегічний союз, який 17 січня 2025 р. Пезешкіан підписав у Москві з "путіним" за три дні до інавгурації Трампа.

У Тегерані могли скільки завгодно лаяти США, чим і займалися 40 років, могли лаяти персонально Трампа, але укладати військовий союз із РФ було харам, табу, некошерно і переходом жирної червоної лінії. Особливо після того, як 4 грудня 2024 р. набрав чинності такий договір РФ із КНДР. Це називається юридичне оформлення "осі зла" і нагнітання ситуації і без того нагніченої ситуації.

У Тегерані два роки ухилялися від підписання цього договору. Можливо, це коштувало життя президенту Ібрахіму Раїсі, який загинув 19 травня 2024 р. через дивний вибух його гелікоптера при поверненні з Азербайджану. У результаті Москва таки чимось дотиснула іранців, і вони підписали договір. Причому дуже незручний для США момент.

Цим кремлівці за три дні до інавгурації поставили Трампа та республіканців, які ще не сформували нову адміністрацію, перед фактом – РФ уже має юридично оформлену коаліцію для початку третьої світової війни. Просимо врахувати цей факт при призначеннях в уряд і дотримуватися наших рекомендацій. Медійний тиск на Трампа та республіканців дещо послабили перед інавгурацією, але Мадуро влаштував під час неї різанину у прикордонній колумбійській області Кататумбо. Відповідальність за неї взяли два новоявлені угруповання партизанів, але все вказувало на Венесуелу.

На той момент Венесуела вже мала договір з РФ про розміщення військової бази, але ще не мала договору про військово-стратегічне партнерство, подібно до КНДР та Ірану. Такий договір Мадуро підписав 7 травня 2025 р., набрав чинності 7 листопада. Це і 13,5 кг урану зброї у Венесуели стали причиною того, що через два місяці Мадуро з дружиною виграли "зелену карту" в США. На початку травня 2026 року Венесуела під наглядом МАГАТЕ передав ці 13,5 кг уран США для утилізації. Наркотрафік, оголошення своїми 70% території Гайани та націонал-соціалізм, зрозуміло, також допомогли Мадуро виграти безкоштовну поїздку до США.

Але з Мадуро це сталося вже в січні 2026 р., а в січні 2025 р. все було похмуро, якщо не брати до уваги перемогу сирійських революціонерів, які увійшли 8 грудня 2024 р. у Дамаск. "Великий демократ" Нетаньяху відразу перейняв у "путіна" естафету бомбардувань Сирії та його пропагандисти в унісон з Москвою та "хорошими російськими" кричали про джихадистів і терористів, які завтра будуть біля стін Єрусалиму. На цій підставі ЦАХАЛ розпочав захоплення території в Сирії, а "Моссад" операції з її розчленовування. В результаті Трамп заборонив другові Бібі приїжджати до нього на інавгурацію, але дружині та синові вхідні квитки в задній ряд дав.

Трамп став перед фактом – перш, ніж зайнятися "московським пактом" та Іраном з КНДР треба розібратися з трьома євреями – Зеленським, Нетаньяху та покійним Епштейном. Тому Москву до зустрічі в Анкориджі "повісили" на єврея Віткоффа, доповненого пізніше Кушнером.

Найпростіше було з Епштейном. Після того, як хтось дав Епштейну мільйони на купівлю та забудову острова поблизу Флориди, знайомство з ним Трампа було неминучим. Але в 2008 році він заборонив Епштейну з'являтися в Мара-Лаго, оскільки той перейшов "червону лінію" - переманив на острів двох співробітниць Трампа. Це було за два роки до того, як Епштейном зацікавилася поліція. Меланія, як мудра жінка, Трампа одного на острів не пускала. Тому в 2025 році Трамп відкрив повний доступ до папок Епштейна і лише просив, щоб на фото його доглянута чубчик лежав на той бік, як у житті, а не в протилежний.

З Зеленським і Нетаньяху виявилося все складніше, але вирішуване.

Спочатку Нетаньяху змусили підписати перемир'я з Хамас до інавгурації Трампа, а потім за сприяння Ердогана припинити захоплення та бомбардування в Сирії. Оскільки Нетаньяху намагався воювати в Газі, Іран не збирався виходити з "московського пакту" і до нього додалася Венесуела, а переговори Віткоффа з кремлівцями не давали перемир'я з Україною, незважаючи на низку дедлайнів, Трамп провів розвідку боєм в Ірані руками друга Бібі. В результаті 13 червня 2025 р. почалася 12-денна війна і Нетаньяху атакував Іран, бо згадав, що не помстився йому за торішнє бомбардування Ізраїлю.

Формально причина була та сама – ядерна програма в Ірану і вони обзивають нас "малим сатаною". Можна сказати, Трамп знайшов застосування войовничості Нетаньяху та оцінив можливості армії Ірану та реакцію РФ. Іран випустив одну ракету по Катару, але її перехопило ППО, а Москва лише висловила занепокоєння. Оскільки американська армія забезпечувала ППО в Катарі, Трамп назвав це нападом на США, бомбардував Іран, але через два дні оголосив закінчення війни. В Ірані тоді теж заявили про закриття Ормуза, але оскільки Трамп швидко сказав "Досить", то до реального закриття не дійшло.

У січні 2026 р. Трамп вивів Венесуелу з "московського пакту", а з 28 лютого почав виводити з нього дві теократії – іранську та ізраїльську.

Офіційна попередня мирна угода буде незабаром підписана. Ймовірно, 14 червня 80-го дня народження Трампа, як він і прогнозує. На 4 липня вже призначено, нарешті, похорон рахбару Алі Хаменеї. Жалобна процесія почнеться в Тегерані і до 9 липня прибуде до його рідного міста Мешхед. Природно очікувати, що на ній має вперше з'явитися його син. Якщо це не станеться, то будуть питання. Якщо станеться, то теж будуть, але іншої якості. Після похорону в Ірані розпочнуться внутрішньополітичні зміни.

Зовнішньополітичні також будуть, і вихід Ірану з "московського пакту" – це найважливіший результат "Епічної люті". При цьому, що це навряд чи буде в публічному тексті угоди. Так само, як таємні домовленості, які додавалися до договорів про стратегічне партнерство РФ з КНДР, Іраном і Венесуелою або СРСР з Німеччиною, відомі як "пакт Молотова - Ріббентропа" і опубліковані лише через багато років.

Цілком імовірно, що візит Сі Цзіньпіна до Пхеньяну 8-9 червня мав основною метою вивести КНДР з "московського пакту" без великого галасу. Не тільки Вашингтон, а й Пекін має власні мотиви домагатися його фактичного анулювання.

Оскільки процес підписання мирної угоди між Іраном, США та іншими державами почнеться тільки зараз, то це виключає можливість уряду Нетаньяху змістити парламентські вибори в Ізраїлі з 27 жовтня на більш ранній термін, як воно обговорювало. Але не виключає спроб змістити їх на пізніший термін або кудись у нескінченність, подібно до Зеленського. Нетаньягу під час наради Євротрійки та України в Лондоні вже зробив спробу зірвати укладання угоди з Іраном, але закінчилося його заявою, що Ізраїлю належить навчитися жити без допомоги США.

Нетаньяху все більш ґрунтовно "б'є горщики" з Трампом.