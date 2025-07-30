Німеччина закручує гайки українським чоловікам

Українські чоловіки призовного віку (від 18 до 63 років) у Німеччині більше не отримували дохід громадян?

Bild: ХСС займає жорстку позицію щодо питання доходів громадян – і тепер націлився на українців! Експерт із закордонних справ Штефан Майєр вимагає, щоб українські чоловіки призовного віку (від 18 до 63 років) у Німеччині більше не отримували дохід громадян.

Майєр заявив BILD: "Виплата доходів громадян для українських чоловіків призовного віку має бути нарешті припинена. Якщо майже 151 000 українців віком від 18 до 63 років отримують від нас соціальні виплати, то щось не так. Ця група людей не має права на цю соціальну допомогу і повинна або працювати тут, у Німеччині, або проходити військову службу в Україні".

Відомо, що з початку війни до Німеччини з України прибуло рівно 304 144 українці призовного віку (станом на 14 червня 2025 року). Майже половина (49,54%) з них отримує громадянську допомогу. Помітна частина їх, за інформацією польських і німецьких відповідних органів, в'їхала безкоштовно і в обхід законів як водії фур.

За даними Федерального агентства зайнятості, виплата в середньому 882 євро на чоловіка призводить до "загальної суми виплат" у розмірі 1,328 мільярда євро на рік. Виплати включають "всі пасивні виплати": стандартні виплати + витрати на житло + додаткові потреби + одноразові виплати.

Посольство України не бачить жодної проблеми, коли з ним зв’язався BILD. Вони письмово заявили: "Було б неправильно звинувачувати всіх українських чоловіків за кордоном у порушенні закону або ухиленні від мобілізації. Проживання українських чоловіків за кордоном не заборонено. ...Значна частина чоловіків у Німеччині легально проживає там і зареєстрована у системі військового обліку".

Очевидно, якщо питання вже зачепило Німеччину й Польщу (через яку українські чоловіки і доправляються до ФРН), то надалі тенденція пошириться на весь ЄС, і то достатньо швидко.

З одного боку, це спонукатиме українських біженців з дітьми до повернення: бо в Європі дуже жорстке законодавство стосовно догляду за дітьми. І якщо батько більше не зможе бути з дитиною ті години, поки мати працює, то муситиме звільнитись і мати, бо неповнолітніх заборонено лишати самих.

З іншого боку, "закрутити гайки" можуть наважитись не всі. І тоді країни з м'якшим статусом щодо українських біженців отримають додаткові робочі руки і дохід. І демографічну вигоду. Бо економічна статистика однозначно твердить: кожна країна має від українських біженців в рази більше доходу, ніж додаткових соціальних витрат. Тобто, українці не повертатимуться до воюючої України, а мінятимуть країну еміграції.

Позиція посольства підтверджує: статус "ухилянта" встановлюється в суді. А так українці мають законне право пересуватись світом, якщо не чинять порушень.

З іншого боку, публікація про "300 000 потенційних українських солдатів" в Bild на диво збіглась в часі з публікацією CNN про "порожні шанці і цілковиту відсутність солдатів ЗСУ на цілих ділянках фронту через провал мобілізації". Чи може це бути складниками однієї кампанії Кремля? Цілком.