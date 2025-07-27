Гданськ відкриває новий прямий маршрут до Агадіру, спрощуючи подорожі до узбережжя Марокко

Починаючи з 25 липня 2025 року, з аеропорту Гданська до Агадіру, Марокко, розпочав роботу щотижневий рейс. Щоп’ятниці прямий рейс тривалістю приблизно п’ять годин доставляє пасажирів до узбережжя Атлантичного океану, відомого своїм приємним кліматом і широкими пляжами. Цей маршрут призначений для мандрівників, які шукають легший доступ до менш відвідуваних напрямків.

Запуск цього рейсу відповідає плану аеропорту Гданська розширити свої чартерні та туристичні маршрути через зростання кількості пасажирів і ширший вибір напрямків. Мандрівники отримують доступ до таких аспектів маршруту:

Пряме сполучення з Агадіром, що покращує доступність до Марокко;

Спрощені плани подорожей завдяки відсутності пересадок;

Скорочений час у дорозі та більша зручність для пасажирів.

"Ми раді, що разом із Rainbow можемо запропонувати жителям Померанії та всієї північної Польщі ще один винятковий напрямок. Пряме сполучення з Агадіром — це не лише відповідь на зростаючий інтерес до екзотичних локацій, а й доказ того, що Гданськ стає одним із найважливіших центрів на карті туристичних вильотів Польщі." - Томаш Клосковський, президент аеропорту імені Леха Валенси в Гданську

Завдяки прямим рейсам мандрівники можуть дістатися до кількох ключових пам’яток поблизу Агадіру. Серед них — марина Агадіру, жвавий прибережний район із численними можливостями для харчування та шопінгу. Національний парк Сус-Масса відомий своїми унікальними популяціями птахів і прибережними екосистемами. Ці місця пропонують широкий спектр активностей, що виходять за рамки традиційного пляжного відпочинку.

Мандрівники також можуть дослідити природні пам’ятки, такі як Долина Парадайз із мальовничими басейнами та водоспадами, ідеальними для активного відпочинку. Відмінні червоні скельні арки прикрашають берегову лінію пляжу Легзіра, приваблюючи постійний потік відвідувачів. Парк Пташина долина пропонує велику територію, де мешкають різноманітні види птахів, що робить його ідеальним для сімейних візитів і спостереження за природою.

Прямі рейси відкривають доступ до прихованих перлин. Джерело: unsplash Прямі рейси відкривають доступ до прихованих перлин. Джерело: unsplash

Цей новий маршрут покращує доступність подорожей для жителів північної Польщі, забезпечуючи легший і швидший доступ до атлантичного регіону Марокко. Це демонструє зростаючі зусилля з диверсифікації варіантів рейсів із регіональних аеропортів і спрощення міжнародних подорожей. Ця послуга розширює можливості для тих, хто хоче досліджувати різноманітні локації в межах розумної відстані.