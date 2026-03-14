Газовий шантаж Кремля: що насправді стоїть за заявами Путіна

На минулому тижні у РФ сильно перелякались, коли США та союзники почали бомбардувати Іран. Більше трьох днів товариші з путінського політбюро зберігали мовчання, але під кінець тижня повірили в себе знову.

Першим виліз сам Путін, який почав в голос розмірковувати: а чи може варто зупинити постачання газу в Європу зараз і не очікувати, поки ЄС відмовиться сама. По ходу дід вигадав якихось азійських споживачів, які наче більш надійні. Пізніше він дав доручення уряду вивчити зупинку поставок газу в Європу, а ще пізніше додав, що рішення про зупинку поставок газу в ЄС поки не прийняте, а уряд ще вивчає.

На центральне питання: так хто ж ті міфічні клієнти РФ в Азії, які захочуть купити російський газ, Кремль відповіді не надав, бо такої відповіді немає.

По факту, Кремль на фоні злету цін на нафту і газ на світових ринках через війну в Ірані вирішив покачати тему повернення РФ з газом і нафтою в Європу. Діяли вони експромтом і дуже поспішали.

У свою лялькову трупу для просування енергетиків в ЄС включили Орбана і Фіцо, які не тільки вимагали відремонтувати нафтопровід "Дружба", а ще і наскаржились в Єврокомісію на хорватського перевізника, який заблокував їм перевезення російської нафти.

Звісно, скарга "пішла в пісок", тож вирішили викрасти українських інкасаторів та гроші і золото Ощадбанку, напевно віддадуть як відремонтуємо "Дружбу".

Хто стоїть за всіма цими подіями – і так зрозуміло. Путінська команда просто виплигує із штанців, щоб використати вікно можливостей продавати нафту по завищеній ціні через війну в Ірані впродовж місяця-півтора.

Кремлю дуже потрібні гроші для фінансування війни, тому в хід йде все: банальний блеф, погані експромти, угорські друзі-розбійники, європейські ручні політики і навіть розвідувальні дані для Ірану як правильно бити по сусідах (ОАЕ, СА та Бахрейну).