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Політика

Європейці давно зрозуміли головне бажання Трампа

Віталій Портніков

Європейці давно зрозуміли головне бажання Трампа
Європейці давно зрозуміли головне бажання Трампа

Якщо кількома словами визначити головний сенс візиту нового федерального канцлера Німеччини до Вашингтона і його зустрічі з Дональдом Трампом, то суть інтересу Фрідріха Мерца не сильно відрізнятиметься від тієї тактики, яку в спілкуванні з Трампом обрали такі, на перший погляд, не схожі люди, як Володимир Путін і Володимир Зеленський. Спілкуючись із Трампом, вони тягнуть час. І тим самим займається Мерц, пише Віталій Портников для Vot-tak.tv.

Інша річ, що у керівників різних країн – абсолютно різні інтереси в цій тактиці відтягування часу й очікування моменту, коли вони зможуть уже не настільки серйозно рахуватися з навіженим американським президентом.

Путін тягне час, тому що розраховує за допомогою Трампа заблокувати будь-які нові санкції проти Росії, окупувати ще якусь частину українських територій, домогтися успіхів у війні на виснаження і капітуляції сусідньої країни.

Він розуміє, що має розмовляти з Трампом хоча б для того, щоб дати самому американському президенту можливість говорити про "діалог із Москвою" – і блокувати будь-які спільні рішення з європейцями.

Зеленський зайнятий практично тим самим. Йому необхідно підтримувати діалог із Трампом, щоб не дати можливості американському президенту, очевидно антиукраїнськи налаштованому, проявити свій характер – відмовитися від надання Україні військової допомоги і припинити обмін розвідувальними даними, що дасть змогу росіянам розстрілювати українців як у тирі.

Тому Зеленський відгукується на будь-які ініціативи Трампа: скеровує делегацію на безглузді й приречені на провал переговори з Москвою, терпить знущання з боку російських представників і постійно пропонує провести спільну зустріч із Путіним.

Хоча очевидно, що Путін не збирається зустрічатися не тільки із Зеленським, а й навіть із самим Трампом, якому російський президент намагається дати зрозуміти: зустріч із російським лідером – це "приз" за зразкову поведінку, а зовсім не рішення, яке може бути ухвалене в Білому домі в будь-який момент.

Тим самим зайняті і європейські лідери – кожен, зрозуміло, по-своєму, залежно від рівня залежності від відносин зі Сполученими Штатами. Саме тому, наприклад, Кіру Стармеру набагато важче лавірувати, ніж Фрідріху Мерцу або Еммануелю Макрону.

Перекладання відповідальності

Європейці давно вже зрозуміли: головне бажання Трампа – відмовитися від підтримки України, перестати відповідати за Європу і спробувати налагодити економічну співпрацю з Росією, для чого необхідно відмовитися від спільних санкцій проти Москви.

І навіть якщо вперте й очевидне небажання Путіна припинити вогонь на російсько-українському фронті не дає Трампу можливості реалізувати це бажання, це не означає, що президент США не хоче покласти відповідальність за продовження українського опору на європейців.

Власне, про участь Трампа в переговорному процесі вже зараз говорити не доводиться. Усі його спроби кавалерійським наскоком домогтися від Путіна припинення вогню завершилися – як і всі інші починання Трампа – очевидним і передбачуваним фіаско.

Під час останньої телефонної розмови з російським президентом американський лідер уже практично не цікавився припиненням вогню. Натомість хотів домогтися від російського колеги посередництва в угоді з Іраном – ще однієї зовнішньополітичної амбіції Трампа, яка загрожує йому черговою поразкою.

Тож сумнівів у тому, що співпраця з Трампом і з тими Сполученими Штатами, які він нині очолює, рано чи пізно, якщо не припиниться, то принаймні серйозно зменшиться, – ні в кого з європейських лідерів уже немає і бути не може.

Ілюзії може плекати хіба що італійська прем'єрка Джорджа Мелоні, пов'язана з Трампом спільною ідеологією. Але для неї визнати факт американської байдужості та відсутності інтересу до Європи – означає створити проблеми для власних політичних амбіцій. А цього честолюбна італійка, звичайно ж, не хоче – ось і продовжує видавати бажане за дійсне.

Стримати Трампа

Мерц, на відміну від Мелоні, може дозволити собі реалізм. Він чудово розуміє, чим має займатися на зустрічі в Білому домі: намагатися продовжити співпрацю зі Сполученими Штатами рівно настільки, наскільки це взагалі можливо.

Тож у спілкуванні з американським президентом німецький федеральний канцлер був стриманий і коректний – хоча зрозуміло, наскільки тяжко було очільнику німецького уряду чути у відповідь на свої слова подяки за участь США у Другій світовій війні саркастичне зауваження далекого від будь-яких цінностей американського колеги.

Однак тональність поведінки Мерца – відмінна від тієї імітації "сердечності", яку намагалися продемонструвати Стармер або Макрон, свідчить щонайменше про одне: жодних реальних надій на те, що Трампа вдасться переконати, у європейських лідерів більше немає.

Джерело:vot-tak.tv

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