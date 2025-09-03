Ці тварюки збираються жити щонайменше до ста п'ятдесяти років

"Сі Цзіньпін, Кім Чен Ин і Володимир Путін обговорювали можливість того, що люди зможуть жити до 150 років у цьому столітті, - Bloomberg опублікував випадково записану розмову.

Сі зазначив: "Раніше люди рідко доживали до 70 років, але сьогодні у 70 років ти все ще дитина".

Путін через перекладача додав: "Завдяки біотехнологіям можна буде регулярно пересаджувати органи, щоб люди залишалися молодими все довше, аж до безсмертя".

Сі підсумував: "За прогнозами, цього століття з'явиться шанс прожити до 150 років".

А ось як прокоментував цю розмову згодом Путін:

Так, коли йшли на парад, голова Сі про це говорив. Цю тему свого часу пан Берлусконі розвивав активно.

На мою думку, за даними ООН до 2050 року на планеті людей старше 65 років буде більше, ніж п'яти-шестирічних дітей. Це матиме і соціальні, і політичні, й економічні наслідки. І ось про це ми повинні, безумовно, також думати, коли говоримо про тривалість життя".