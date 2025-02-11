Якщо Росія так хоче нейтрального статусу України, то референдум і вибори мають відбутися у кордонах 2014 року

Зеленський, як ви помітили, останні тижні значно активізував публічну комунікацію, в тому числі із закордонними виданнями. Днями вийшло інтерв'ю із британським мовником ITV News.

І ось в ньому поміж звичних та очікуваних конструкцій дуже нетипово виділяється одна — щодо українських виборів на окупованих територіях. Вона на моїй пам'яті з'являється так чітко вперше.

Давайте уважно прочитаємо пряму цитату Президента України: "А як можуть люди справедливо голосувати на тимчасово окупованих територіях, які контролюють русскі? Буде приблизно той самий референдум, який був в Криму – під дулом зброї".

Поява необхідності саме такого змісту коментаря (і це поки мої певні здогадки, адже поки у мене немає твердої впевненості), ймовірніше, виникла не просто так.

Якщо РФ буде наполягати на своїй улюбленій мантрі про "нелегітимність" і таке подібне, а адміністрація Трампа буде далі просувати порядок денний щодо виборів, Україна поставить під час руху до миру питання проведення виборів за українським правом на всій міжнародно визнаній території (можливо до лінії розмежування лютого 2022 р.).

А це буде потребувати обговорення статусу окупованих територій. І це обговорення може піти у розріз із конституційними витівками Кремля у 2022 році, який з пихатого принципу закріпив окуповані частини у своєму основному законі.

РФ хоче виборів на території України? Тоді Україна може вимагати відповідно до міжнародного права забезпечити їх проведення на всій території України. За умови військового контролю над ними такої можливості немає, тому РФ має вивести війська.

Саме такою аргументацією в березні-квітні 2022 року українська влада пояснювала необхідність проведення референдуму на всій території в межах до 24.02 щодо проєкту договору про нейтралітет та гарантії безпеки (в народі вигаданий Стамбульський договір).

Хочете нейтралітет — потрібна воля народу, але референдум буде законний у випадку його організації на всій території України, тому виводьте війська! І тоді армія РФ втекла з Київщини, Сумщини та Чернігівщини.

На ці домисли не звернув би увагу, якби не стаття Хаміша де Бреттон-Гордона 7 лютого у "The Telegraph". Він припускає, що Путін може повернути Києву частину або навіть усі захоплені території в обмін на землі, які Росія втратила в Курській області. До речі, подібні думки висловлювали іноді деякі військкори у РФ, посилаючись на те, що Путіну ці території самі по собі непотрібні.

Всю цю аргументацію поки розбиває дуже очевидна думка: навіщо Путіну робити такий жирний подарунок та віддавати навіть частину окупованих територій в тій більш-менш вигідній позиції, у якій він перебуває зараз? Хіба що за умов тиску Китаю чи жорстких дій Трампа, але це лише гіпотетичний варіант.