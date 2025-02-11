Если Россия так хочет нейтрального статуса Украины, то референдум и выборы должны пройти в границах 2014 года.

Зеленский, как вы заметили, в последние недели значительно активизировал публичную коммуникацию, в том числе с зарубежными изданиями. На днях вышло интервью с британским вещателем ITV News.

И вот в нем среди привычных и ожидаемых конструкций очень нетипично выделяется одна по отношению к украинским выборам на оккупированных территориях. Она на моей памяти появляется так ясно впервые.

Давайте внимательно прочтем прямую цитату Президента Украины: " А как могут люди справедливо голосовать на временно оккупированных территориях, которые контролируют русские? Будет примерно тот же референдум, который был в Крыму – под дулом оружия ".

Появление необходимости именно такого содержания комментария (и это пока мои определенные догадки, ведь пока у меня нет жесткой уверенности), вероятнее всего, возникло не просто так.

Если РФ будет настаивать на своей любимой мантре о "нелегитимности" и т.п., а администрация Трампа будет дальше продвигать повестку дня относительно выборов, Украина поставит во время движения в мир вопрос проведения выборов по украинскому праву на всей международно признанной территории (возможно до линии разграничения февраля 2022 г.).

А это потребует обсуждения статуса оккупированных территорий. И это обсуждение может пойти в разрез с конституционными проделками Кремля в 2022 году, который по напыщенному принципу закрепил оккупированные части в своем основном законе.

РФ хочет выборов на территории Украины? Тогда Украина может потребовать в соответствии с международным правом обеспечить их проведение на всей территории Украины. При условии военного контроля за ними такой возможности нет, поэтому РФ должна вывести войска.

Именно такой аргументацией в марте-апреле 2022 года украинские власти объясняли необходимость проведения референдума на всей территории в пределах до 24.02 по проекту договора о нейтралитете и гарантиях безопасности (в народе вымышлен Стамбульский договор).

Хотите нейтралитет – нужна воля народа, но референдум будет законен в случае его организации на всей территории Украины, поэтому выводите войска! И тогда армия РФ сбежала из Киевской, Сумской и Черниговской.

На эти домыслы не обратил бы внимание, если бы не статья Хамиша де Бреттон-Гордона 7 февраля в The Telegraph. Он предполагает, что Путин может вернуть Киеву часть или даже все захваченные территории в обмен на земли, потерянные Россией в Курской области. Кстати, подобные мнения высказывали иногда некоторые военнослужащие в РФ, ссылаясь на то, что Путину эти территории сами по себе не нужны.

Всю эту аргументацию пока разбивает очень очевидное мнение: зачем Путину делать такой жирный подарок и отдавать даже часть оккупированных территорий в более или менее выгодной позиции, в которой он находится сейчас? Разве что в условиях давления Китая или жестких действий Трампа, но это лишь гипотетический вариант.