Ескалація не сталась, всі щасливі, окрім Путіна

Іран відповів так потужно, що нафта продемонструвала найбільше падіння за 5 років.

Ескалація не сталась. Пронесло. Нікому не потрібна. Тупо немає на них сил і настрою.

США вдарило по підземному бункеру і Трамп сказав, що все знищили. Всю потенційну ядерку Ірану. З блекджеком. А якщо Трамп сказав що знищили, то звісно знищили. Він же бачить скрізь час, простір і скельні породи.

А потім Іран топнув ніжкою і вдарив по порожній американській базі у Катарі, завчасно попередевши, щоб випадково ніхто не постраждав. І також сказав, що всіх знищив.

Всі задоволені. Народу явлена сила. Як в США, так і в Ірані. А ще красива картинка. Як оті літаки летять, всіх бомблять.

Тому всі щасливі. Окрім Путіна. Бо йому б треба хаос, перекриття протоки, дорога нафта. Але він не може допомогти Ірану відповісти інакше. Може тіки знов трясти Орєшніком. Але нікого не вражає його кволий орєшнік. Навіть Кабаєву.

Навіть Мєдвєдєв щасливий. По-перше його помітив білий господар, Трамп. Значить не зря пише вже три роки свою хроніку божевілля. А по друге вдалося зʼїхати, і сказати, що це не він пропонує кому попало ядерку, а погані хулігани. Тепер видохне і знов буде писати про Зеленського.