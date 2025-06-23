Эскалация не случилась, все счастливы, кроме Путина

Иран ответил так мощно, что нефть продемонстрировала наибольшее падение за 5 лет.

Эскалация не случилась. Пронесло. Никому не нужно. Тупо нет на них сил и настроения.

США ударило по подземному бункеру и Трамп сказал, что все уничтожили. Всю потенциальную ядерку Ирана. С блэкджеком. А если Трамп сказал, что уничтожили, то конечно уничтожили. Он же видит всюду, пространство и скальные породы.

А затем Иран топнул ножкой и ударил по пустой американской базе в Катаре, заранее предупредив, чтобы случайно никто не пострадал. И также сказал, что всех уничтожил.

Все довольны. Народу явлена сила. Как в США, так и в Иране. А еще красивая картинка. Как эти самолеты улетают, всех бомбят.

Потому все счастливы. Кроме Путина. Потому что ему бы нужен хаос, перекрытие пролива, дорогая нефть. Но он не может помочь Ирану ответить по-другому. Может, бегство снова трясти Орешником. Но никого не поражает его слабый орешник. Даже Кабаеву.

Даже Медведев счастлив. Во-первых, его заметил белый хозяин, Трамп. Значит не зря пишет уже три года свою хронику безумия. А во вторых удалось уехать, и сказать, что это не он предлагает кому попало ядерку, а плохие хулиганы. Теперь выдохнет и снова будет писать о Зеленском.