Ескалація на Близькому Сході: війна між Ізраїлем і Хезболлою неминуча

Загалом на Близькому Сході цікаво закручується.

Ізраїль атакує Хезболлу. Що робить війну між Ізраїлем і терористичною організацією практично неминучою. Або ця атака взагалі є прямим прологом до війни. Премʼєр Іраку попросив США вивести свої війська з країни. Щоб спробувати уникнути втягування у протистояння з Іраном, який має великий вплив в країні і може підривати політичний режим за військову присутність США в країні.

Крім того, в Іраку шиїтська більшість однозначно підтримує палестинців і всі іранські проксі, які воюють з Ізраїлем. Тож уряд країни намагається якось уникнути втягування Іраку у актуальну кризу.

Але, з іншого боку, вихід американців може навпаки спонукати Іран ще більш активно працювати в Іраку, а також паралельно знову посилити позиції ІДІЛ, які за допомоги США з величезними труднощами приборкали.

Іран має широкий вплив у внутрішніх справах Іраку, особливо через підтримку політичних партій та шиїтських організацій. Після початку війни між Ізраїлем і ХАМАС у жовтні, деякі з цих ополченців здійснили атаки на бази США в регіоні, що підвищує ризики ескалації конфлікту.

Ескалація конфлікту між Іраном і Ізраїлем ризикує обернутися для Іраку катастрофою. В разі повномасштабного зіткнення між Іраном та Ізраїлем Ірак неминуче стане полем битви, тож країна прямо зацікавлена у тій саме деескалації.

Ірак найбільш проблемна з відносно мирних країн регіону, де шаленими темпами зростає населення, діють одночасно сунітські і шиїтські радикальні угрупування. І країна може запалати у будь-який момент. На додачу до Сирії і Ємену, які вже палають.

Війна між Ізраїлем і Хезболлою може прямо спровокувати ескалацію в Іраку і навколо Іраку. А розширення іранського втручання у справи Іраку може призвести вже до ескалації і так кризових і ворожих відносин Ірану і Саудівської Аравії. В підсумку вторгнення Ізраїлю в Ліван може призвести до гібридного чи навіть прямого зіткнення Ірану з урядом Іраку і Саудівською Аравією. Що ще глибше занурить весь Близький Схід у хаос і кризу.

Китай і Індія, які критично залежні від постачання нафти з цього регіону (Росія замістила лише частину їх потреб) будуть намагатися це все деескалувати. США, мабуть, теж спробують трохи вспокоїти всіх. Чи вийде? Прогнозувати практично неможливо.

Коротше, щось несеться.