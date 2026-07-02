Єдина відповідь Москви на успіхи України у війні – терор проти мирних мешканців

Цієї ночі відбулася та сама "помста Путіна" за систематичні удари України по військових об’єктах РФ та нафтопереробних потужностях, які забезпечують паливом армію окупантів. На Київ було завдано терористичного масованого удару. Станом на цю годину відомо про 13 загиблих і понад 80 поранених в українській столиці.

На фото – те, що в російському Міноборони називають "об’єктами ЗСУ та військово-промислового комплексу", які вони нібито уразили "високоточним озброєнням".

Насправді ж – це зруйновані житлові багатоповерхівки, не всі мешканці яких змогли знайти укриття від російських ракет.

Воєнні злочинці обстрілювали житлові квартали всім, що у них було: крилатими, балістичними та гіперзвуковими ракетами, а також "шахедами".

Єдина відповідь Москви на очевидні успіхи України у війні – терор проти мирних мешканців Києва. У Путіна немає жодних нових рішень: він продовжує намагатися залити свої провали кров’ю мирних мешканців.